Jadwal BRI Liga 1 Kamis 24 Maret: 4 Laga, Barito Putera dan Persipura Bersaing

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan mulai memasuki pekan ke-33. Pada Kamis ini, 24 Maret 2022, akan hadir empat pertandingan, salah satunya disiarkan O Channel dan dua lainnya live di Indosiar.

Dua dari keempat laga itu akan hadir bersama pada 15:15 WIB, yakni Barito Putera vs Persita Tangerang dan PSIS Semarang vs Persipura Jayapura. Kedua laga ini akan berpengaruh terhadap persaingan untuk menghindari degradasi.

Persipura Jayapura dan Barito Putera saat ini tengah berpacu untuk lepas dari ancaman lengser ke Liga 2. Persipura ada di posisi ke-16, yang merupakan zona merah, dengan nilai 30. Barito ada di atasnya, yang merupakan zona aman, tapi hanya unggul dua angka dari rivalnya itu.

Bila sama-sama memenangi laga nanti, persaingan akan berlanjut pada pekan terakhir. Begitu pula bila Persipura menang dan Barito gagal meraih poin penuh. Namun, bila Persipura kalah dan Barito menang, maka Barito akan selamat dari ancaman degradasi.

Saat ini sudah ada dua tim yang terdegradasi, yakni Persiraja Banda Aceh dan Persela Lamongan. Bagi keduanya dua laga terakhir hanya akan jadi ajang menunjukkan harga diri.

Persela Lamongan akan bermain melawan PSS Sleman, hari ini, mulai 16.00 WIB. Sedangkan Persiraja baru akan melawan PSM Makassar, Jumat.

Kamis ini, mulai 20:30 WIB akan berlangsung pertandingan Persikabo 1973 vs Arema FC. Ini hanya jadi laga perbaikan peringkat bagi keduanya, yang sama-sama tak mungkin juara dan sudah lepas dari ancaman degradasi.

Arema menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 59, hanya tertinggal satu angka dari Persebaya Surabaya yang ada di atasnya. Persikabo 1973 ada di posisi ke-12 dengan nilai 27.

Jadwal Liga 1 Kamis, 24 Maret 2022

15:15 Barito Putera vs Persita Tangerang (O Channel)

15:15 PSIS Semarang vs Persipura Jayapura Vidio)

16:00 PSS Sleman vs Persela Lamongan (Indosiar)

20:30 Persikabo 1973 vs Arema FC (Indosiar).

Untuk laga yang bisa jadi penentuan gelar juara musim ini baru akan berlangsung Jumat, 25 Maret. Bali United akan melawan Persebaya, sedangkan Persib Bandung melawan Persik Kediri.

Selanjutnya: Jadwal lengkap dan Klasemen BRI Liga 1