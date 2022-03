Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Malam Ini dan Penjelasan Format

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis waktu setempat atau Jumat dinihari, 24 Maret 2022, antara lain akan menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Ada empat laga semifinal playoff yang menjadi bagian dari perebutan tiga tiket putaran final.

Di antara tim-tim yang berlaga ada Timnas Italia dan Portugal. Keduanya akan menghadapi lawan berbeda lalu akan saling berhadapan bila sama-sama menang. Artinya, hanya satu dari kedua tim ini yang nantinya akan lolos ke putaran final.

Jadwal Lengkap

Simak jadwalnya, yang akan berlangsung Jumat dinihari dan disiarkan Mola TV:

02:45 WIB - Italia vs Makedonia Utara

02:45 WIB - Portugal vs Turki

02:45 WIB - Swedia vs Republik Cek

02:45 WIB - Wales vs Austria.

Penjelasan Format Kompetisi

Ada 12 tim yang mengikuti playoff. Mereka adalah 10 runner-up babak penyisihan grup yang dilengkapi dua juara grup UEFA Nations League.

Mereka dibagi dalam tiga grup, yang masing-masing akan memainkan laga semifinal dan final. Laga yang akan berlangsung Jumat dinihari nanti adalah rangkaian semifinal. Finalnya akan berlangsung 29 Maret dan satu laga pada Juni.

Di babak ini, Rusia dan Ukraina ikut berlaga. Rusia dicoret, sehingga Polandia yang menjadi lawannya langsung lolos ke final. Adapun laga Ukraina melawan Skotlandia digeser ke Juni.

Skema Jadwal Playoff

Final Path A: Wales/Austria vs Skotlandia/Ukraina.

Final Path B: Polandia vs Swedia/Cek.

Final Path C: Portugal/Turki vs Italia vs Makedonia Utara.

Masing-masing path akan memperebutkan satu tiket ke putaran final.

Tim Eropa yang Sudah Lolos

Lewat laga kualifikasi, Eropa sudah meloloskan delapan tim ke putaran final. Mereka adalah Jerman, Denmark, Prancis, Belgia, Kroasia, Spanyol, Serbia, Inggris, Swiss, dan Belanda. Tiga tiket lain diperebutkan lewat playoff yang akan berlangsung.

Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Qatar, pada 21 November hingga 18 Desember 2022.

