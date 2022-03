Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Conmebol: Simak Klasemen dan Peta Persaingan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol pada Jumat pagi, 25 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-17. Persaingan untuk menyusul Brasil dan Argentina ke putaran final masih akan berlangsung ketat.

Jadwal pekan ke-17 dibagi dalam dua hari. Pada Jumat pagi ada empat pertandingan, termasuk aksi Brasil vs Cile. Sedangkan sehari setelahnya ada satu laga, yakni Argentina vs Venezuela

Simak jadwal selengkapnya, yang akan disiarkan langsung Mola TV:

Jumat, 25 Maret 2022

06:30 WIB - Brasil vs Cile

06:30 WIB - Kolombia vs Bolivia

06:30 WIB - Paraguay vs Ekuador

06:30 WIB - Uruguay vs Peru.

Sabtu, 26 Maret 2022

06:30 WIB - Argentina vs Venezuela.

Klasemen

No Tim Main Poin 1 Brasil 15 39 2 Argentina 15 35 3 Ekuador 16 25 4 Uruguay 16 22 5 Peru 16 21 6 Cile 16 19 7 Kolombia 16 17 8 Bolivia 16 15 9 Paraguay 16 13 10 Venezuela 16 10



Tim yang Sudah Lolos

Nantinya setiap tim akan bermain 18 kali. Saat ini, Timnas Brasil dan Argentina, yang baru bermain 15 kali, sudah lolos.

Dari zona Amerika Latin ini empat tim teratas klasemen yang akan lolos. Tim posisi kelima akan mendapat kesempatan berebut tiket dalam laga playoff melawan wakil dari Asia.

Siapa Bisa Lolos pada Pekan Ini?

Timnas Ekuador sudah mengemas nilai 25, unggul empat poin dari Peru di posisi kelima. Dengan posisi saat ini mereka sudah dipastikan minimal finis kelima sehingga tiket playoff sudah mereka kantongi. Bila menang atas Ekuador pada Jumat pagi, mereka akan jadi tim ketiga yang lolos.

Uruguay juga berpeluang lolos bila menang atas Peru dan dalam laga lain Cile gagal meraih poin penuh atas Brasil.

Kapan Jadwal berikutnya?

Jadwal pekan ke-18 akan berlangsung 29 Maret waktu setempat atau 30 Maret waktu Indonesia. Sedangkan laga tunda Brasil vs Argentina belum ditentukan waktunya.

Baca Juga: Prediksi Portugal vs Turki di Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022