Playoff Piala Dunia 2022: Pelatih Portugal Sebut Kemenangan Sudah Harga Mati

TEMPO.CO, Jakarta - Eropa akan menggelar babak playoff Piala Dunia 2022 pada Jumat dini hari, 25 Maret 2022 waktu Indonesia. Sejumlah tim yang bertanding akan memperebutkan 3 tiket terakhir menuju putaran final Piala Dunia 2022 Qatar.

Dua laga pada Jumat dini hari nanti diantaranya ialah antara Italia vs Makedonia Utara dan Portugal vs Turki.

Pelatih Portugal Fernando Santos menuturkan pertandingan nanti akan jadi masa paling krusial dalam kepemimpinannya. Jika Portugal bisa melewati hadangan Turki dalam laga yang berjalan di Porto, maka mereka akan bertemu pemenang antara Italia vs Makedonia Utara.

"Kami harus berada di Piala Dunia untuk rakyat kami. Tiket terjual habis dalam hitungan menit lebih dari sebulan yang lalu. Hal paling utama ialah kami tidak bisa mengecewakan mereka (penggemar)," ujar Santos mengutip Sky Sports, Kamis, 24 Maret 2022.

Ia menegaskan tidak ada jalan lain bagi Portugal menuju Qatar selain dengan cara meraih kemenangan demi kemenangan. “Sederhana saja. Kami harus menang, tidak ada hal lain yang penting,” kata Santos.

Perjalanan juara Piala Eropa 2016 ini nampaknya tidak akan mudah. Dua pilar utama di lini belakang, yakni Pepe dan Ruben Dias harus absen.

Pepe positif Covid-19 sedangkan Dias mengalami cedera. Santos sudah menyiapkan bek Lille Tiago Djalo sebagai pengganti Pepe. "Kami berada dalam drama yang tidak positif," tutur Santos. Kendati demikian, penyerang senior Manchester United Cristiano Ronaldo masuk dalam daftar 25 pemain yang disiapkan Santos.

Santos pun berpesan kepada para pemain agar mengambil pelajaran dari kegagalan di fase kualifikasi saat kalah dari Serbia. Ia mengatakan pemain kecewa dengan hasil itu namun saat ini tim sudah berada dalam kondisi yang baik.

"Bakat memenangkan pertandingan, tetapi tim memenangkan kejuaraan. Para pemain tahu itu dan mereka berada dalam pola pikir yang benar," ujar Santos.

Jadwal playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa Jumat dinihari:

02:45 WIB - Italia vs Makedonia Utara

02:45 WIB - Portugal vs Turki

02:45 WIB - Swedia vs Republik Cek

02:45 WIB - Wales vs Austria

