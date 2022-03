Hasil Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022: Italia Tersingkir, Portugal Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Kejutan terjadi di babak semifinal playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Timnas Italia, yang merupakan juara Eropa, tersingkir.

Timnas Italia takluk 0-1 saat menjamu Makedonia Utara di Stadio Renzo Barbera, Palermo, Jumat dinihari, 25 Maret 2022. Mereka takluk oleh gol Alesandar Trajkovski, yang tercipta di saat injury time.

Tim Azzurri sebenarnya lebih dominan dalam penguasaan bola (61 persen) juga dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (5 berbanding 2). Namun, tim asuhan Roberto Mancini ini tumpul di lini depan.

Dengan keberhasilan mengalahkan Italia, Makedonia Utara lolos ke babak final. Mereka akan menghadapi Portugal, pada 29 Maret 2022, untuk berebut tiket putaran final.

Timnas Portugal melaju ke partai puncak setelah menang 3-1 saat menjamu Turki. Mereka meraih gol lewat Otavio (menit 15), Diogo Jota (41) dan Matheus Nunes (90+4). Yurki mendapat gol dari Burak Yilmaz (65).

Dalam laga lain, Wales juga lolos ke babak final setelah menang 2-1 saat menjamu Austria. Kedua gol Wales dicetak Gareth Bale. Sedangkan gol Austria tercipta dari bunuh diri Ben Davies.

Wales masih harus menunggu lawan di partai final. Laga Skotlandia vs Ukraina baru akan digelar Juni mendatang karena Ukraina diinvasi Rusia.

Sementara itu, Swedia lolos ke final setelah mengalahkan Republik Cek dengan skor 1-0. Kemenangan yang tercipta lewat gol Robin Quaison itu diraih setelah melewati babak perpanjangan waktu.

Swedia selanjutnya akan melawan Polandia di babak final. Polandia langsung lolos karena Rusia dicoret FIFA sebagai sanksi dari aksi mereka menginvasi Ukraina.

Hasil Semifinal Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa:

Italia vs Makedonia Utara 0-1

Portugal vs Turki 3-1

Swedia vs Republik Cek 1-0

Wales vs Austria 2-1.

Jadwal Final Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa:

29 Maret:

Portugal vs Makedonia Utara

Polandia vs Swedia.

Juni:

Wales vs Skotlandia/Ukraina.

Pemenang laga final berhal lolos ke putaran final Piala Dunia 2022, menyusul 10 tim yang sudah lolos sebagai juara grup babak penyisihan.

