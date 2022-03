Jadwal BRI Liga 1 Sabtu 26 Maret: Bhayangkara FC vs Persija Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pada Sabtu, 26 Maret 2022, akan menghadirkan laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. Pertandingan pekan ke-33 ini akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, mulai 17:30 WIB dengan disiarkan Indosiar.

Partai ini hanya akan jadi partai hiburan sekaligus perbaikan peringkat. Saat ini gelar juara sudah direbut Bali United, yang mampu mempertahankan trofinya setelah Persib Bandung dikalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 0-3 pada Jumat malam. Dengan satu laga tersisa, nilai Bali United sudah tak mungkin dikejar, karena unggul empat poin dari Persib.

Persija Jakarta baru bangkit dengan mengalahkan PSM Makassar 3-1. Mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 44. Kemenangan dalam laga nanti belum akan mengubah posisinya karena mereka tertinggal lima angka dari borneo FC yang ada di atasnya.

Bhayangkara FC juga baru mengakhiri dua laga tanpa kemenangan dengan mengalahkan Persela Lamongan 4-0. Saat ini tim asuhan Paul Munster itu berada di posisi kelima dengan nilai 52. Mereka bisa naik ke posisi kertiga, menyalip Persebaya (63) dan Arema FC (62) bila mampu memenangi pertandingan ini.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Persija dan Bhayangkara sama-sama menang sekali. Pada putaran pertama lalu keduanya bermian 0-0.

Rekap Hasil dan Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-33:

Kamis, 24 Maret 2022

Barito Putera vs Persita Tangerang 2-0

PSS Sleman vs Persela Lamongan 3-2

PSIS Semarang vs Persipura Jayapura 0-4

Persikabo 1973 vs Arema FC 1-3.

Jumat, 25 Maret 2022

Borneo FC vs Madura United 0-1.

PSM Makassar vs Persiraja Banda Aceh 1-0.

Persib Bandung vs Persik Kediri 0-0.

Bali United vs Persebaya Surabaya 0-3.

Sabtu, 26 Maret 2022

17:30 Bhayangkara FC vs Persija Jakarta (Indosiar)

Klasemen BRI Liga 1

