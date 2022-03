Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Afrika: 5 Laga Terakhir, Perebutkan 5 Tiket

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika memasuki fase akhir atau babak ketiga. Sebanyak 10 tim akan berebut 5 tiket ke putaran final dalam pertandingan yang berlangsung dua leg.

Rangkaian laga leg pertama sudah berlangsung Sabtu dinihari, 26 Maret 2022. Mesir, Tunisia, dan Aljazair meraih kemenangan. Sedangkan dua laga lain berakhir seri.

Timnas Mesir menang 1-0 saat menjamu Senegal. Mohamed Salah cs unggul berkat gol bunuh diri Saliou Cisse di awal laga. Hasil ini membuat mereka lebih diunggulkan lolos ke Qatar, meski masih harus menjalani leg kedua.

Islam Slimani juga membawa Aljazair dalam posisi sama. Ia mencetak gol mengantar timnya mengalahkan Kamerun.

Adapun Tunisia mengalahkan Mali, juga dengan skor 1-0, berkat gol bunuh diri Moussa Sissoko. Dalam laga lainnya, Ghana dan Nigeria bermain 0-0, sedangkan Maroko ditahan Kongo 1-1.

Simak hasil lengkap leg pertama Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika, Sabtu dinihari, 26 Maret:

Kamerun vs Aljazair 0-1

Mali vs Tunisia 0-1

Ghana vs Nigeria 0-0

Mesir vs Senegal 1-0

Kongo vs Maroko 1-1.

Jadwal Leg Kedua

Rabu, 30 Maret 2022

00:00 Nigeria vs Ghana

00:00 Senegal vs Mesir

02:30 Aljazair vs Kamerun

02:30 Maroko vs Kongo

02:30 Tunisia vs Mali.

Nantinya pemenang agregat dalam dua leg itu akan lolos ke putaran final. Mereka akan menyusul 19 tim lain yang sudah lebih dahulu melaju ke Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar akhir tahun ini.

