Hasil dan Klasemen BRI Liga 1 Pekan Ke-33: Bhayangkara FC vs Persija Jakarta 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta hadir sebagai penutup jadwal pekan ke-33 BRI Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu, 26 Maret 2022. Kedua tim hanya mampu bermain imbang 1-1.

Persija Jakarta unggul lebih dahulu lewat gol Taufik Hidayat pada menit ke-20. Pemain muda itu mencetak gol setelah mendapat umpan dari Ilham Rio Fahmi.

Bhayangkara kemudian membalas pada menit ke-25 lewat gol Herman Epandi. Gol ini tercipta berdasarkan umpan Muhammad Rochman.

Bhayangkara FC unggul dalam penguasaan bola, mencapai 59 persen. Tapi, mereka kalah dalam hal tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (4 berbanding 7), meski Persija juga gagal memanfaatkan peluang-peluangnya secara maksimal.

Kedua tim gagal menjaga kebangkitannya. Namun, hasil seri ini mengangkat posisi Bhayangkara FC ke urutan ketiga dengan nilai 63, unggul head-to-head dari Persebaya yang memiliki nilai sama.

Persija tetap di posisi ketujuh dengan nilai 45. Posisinya tak akan bisa naik lagi karena, dengan satu laga tersisa, sudah tertinggal empat angka dari Borneo FC.

Saat ini gelar juara BRI Liga 1 sudah direbut Bali United, yang mampu mempertahankan trofinya setelah Persib Bandung dikalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 0-3 pada Jumat malam. Dengan satu laga tersisa, nilai Bali United sudah tak mungkin dikejar, karena unggul empat poin dari Persib.

Rekap Hasil BRI Liga 1 Pekan Ke-33:

Kamis, 24 Maret 2022

Barito Putera vs Persita Tangerang 2-0

PSS Sleman vs Persela Lamongan 3-2

PSIS Semarang vs Persipura Jayapura 0-4

Persikabo 1973 vs Arema FC 1-3.

Jumat, 25 Maret 2022

Borneo FC vs Madura United 0-1.

PSM Makassar vs Persiraja Banda Aceh 1-0.

Persib Bandung vs Persik Kediri 0-0.

Bali United vs Persebaya Surabaya 0-3.

Sabtu, 26 Maret 2022

Bhayangkara FC vs Persija Jakarta 1-1.

Klasemen BRI Liga 1

Baca Juga: Kata Teco Setelah Bali United Juara BRI Liga 1 2021-22