Hasil Bola: Timnas Kanada Kalahkan Jamaika 4-0, Lolos ke Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Kanada lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Mereka menjadi tim pertama yang lolos dari zona Concacaf setelah menang 4-0 saat menjamu Jamaika dalam laga kualifikasi pekan ke-13 di BMO Field, Toronto, Senin dinihari WIB, 28 Maret 2022.

Keunggulan Kanada dibuka dengan gol Cyle Larin pada menit ke-13. Tajon Buchanan mencetak gol kedua tim itu pada menit ke-44. Gol Junior Holliet (83) dan gol bunuh diri Adrian Mariappa (88) kemudian memastikan skor jadi 4-0.

Kedua tim relatif imbang dalam penguasaan bola. Namun, Kanada mendominasi dalam hal agresivitas penyerangan. Mereka melakukan 9 tembakan terarah ke gawang lawan, dibandingkan Jamaika yang hanya melakukannya sekali.

Kemenangan ini kian memantapkan posisi Kanada di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 28. Dengan satu laga tersisa, mereka sudah unggul 9 poin dari Kosta Rika di posisi keempat.

Nantinya tiga tim teratas klasemen zona Amerika Tengah dan Utara ini berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Sedangkan tim urutan keempat akan meraih tiket playoff.

Saat ini Kosta Rika tengah bermain melawan Elsavador. Sedangkan Amerika Serikat dan Meksiko akan bermain pagi hari.

Hasil dan Jadwal Sisa Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Concacaf

Senin, 28 Maret 2022

Kanada vs Jamaika 4-0

04:05 El Salvador vs Kosta Rika

06:00 Amerika Serikat vs Panama

06:05 Honduras vs Meksiko

Kamis, 31 Maret 2022

08:05 Jamaika vs Honduras

08:05 Kosta Rika vs Amerika Serikat

08:05 Meksiko vs El Salvador

08:05 Panama vs Kanada.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conacacaf

No Tim Main Poin 1 Kanada 13 28 2 AS 12 22 3 Meksiko 12 22 4 Kosta Rika 12 19 5 Panama 12 18 6 El Salvador 12 10 7 Jamaika 13 8 8 Honduras 12 4

Selanjutnya: Tim Mana Saja yang Sudah Lolos ke Putaran Final Piala Dunia 2022?