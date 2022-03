Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022: AS dan Meksiko Menang, Kanada Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Amerika Serikat dan Meksiko sama-sama menang dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conacacaf, Senin, 28 Maret. Namun, kemenangan itu belum cukup mengantarkan mereka lolos ke putaran final, untuk menyusuk Kanada yang hari ini sudah melaju.

Timnas Amerika Serikat mengalahkan Panama dengan skor 5-1 dalam laga di Stadion Exploria, Orlando. Christian Pulisic tampil cemerlang dengan memborong tiga gol. Gol AS lainnya diceploskan Paul Arriola dan Jesus Ferreira. Sedangkan gol tunggal Panama diceploskan Anibal Godoy.

Dalam laga lain, Meksiko menang 1-0 di kandang Honduras. Gol tunggal dalam laga di Stadion Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, ini dicetak Edson Alvarez.

Amerika Serikat kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 25, unggul selisih gol dari Meksiko yang ada di atasnya. Nantinya tiga tim tertas klasemen langsung lolos ke putaran final, sedangkan tim keempat berhak berlaga di babak playoff.

AS dan Meksiko belum lolos karena baru unggul tiga pon dari Kosta Rika di posisi keempat. Nilai masih bisa dikejar Kosta Rika dalam laga pekan terakhir. Namun, ketiga tim ini sama-sama sudah bisa memastikan lolos minimal ke babak playoff.

Dalam laga yang berlangsung lebih awal, Timnas Kanada lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 setelah menang 4-0 saat menjamu Jamaika di BMO Field, Toronto.

Keunggulan Kanada dibuka dengan gol Cyle Larin pada menit ke-13. Tajon Buchanan mencetak gol kedua tim itu pada menit ke-44. Gol Junior Holliet (83) dan gol bunuh diri Adrian Mariappa (88) kemudian memastikan skor jadi 4-0.

Kemenangan ini kian memantapkan posisi Kanada di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 28. Dengan satu laga tersisa, mereka unggul 6 poin dari Kosta Rika di posisi keempat.

Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Concacaf

Senin, 28 Maret 2022

Kanada vs Jamaika 4-0

El Salvador vs Kosta Rika 1-2

Amerika Serikat vs Panama 5-1

06:05 Honduras vs Meksiko 0-1.

Kamis, 31 Maret 2022

08:05 Jamaika vs Honduras

08:05 Kosta Rika vs Amerika Serikat

08:05 Meksiko vs El Salvador

08:05 Panama vs Kanada.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conacacaf

No Tim Main Poin 1 Kanada 13 28 2 AS 13 25 3 Meksiko 13 25 4 Kosta Rika 13 22 5 Panama 13 18 6 El Salvador 13 10 7 Jamaika 13 8 8 Honduras 13 4

