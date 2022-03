Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Selasa Malam: Perebutan 7 Tiket ke Qatar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 akan hadir pada Selasa malam hingga Kamis dinihari, 31 Maret 2021. Ada 9 tiket putaran final yang akan diperebutkan di berbagai zona, termasuk 7 pada Selasa malam ini.

Inilah jadwal lengkap dan skenarionya:

Zona Eropa: Perebutan 2 Tiket

Kualifikasi Piala Dunia 2022 akan memasuki final playoff. Ada dua laga yang akan berlangsung, yang disiarkan live Mola TV. Pemenang kedua laga yang akan berlangsung berhak atas tiket putaran final. Satu semifinal dan final playoff lainnya diundur ke Juni karena melibatkan Ukraina.

Simak jadwalnya:

Rabu, 30 Maret

01:45 Polandia vs Swedia

01:45 Portugal vs Makedonia Utara.

Zona Asia: Penentuan Tiket Babak Keempat

Ini adalah jadwal pekan terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2022. Rangkaian pertandingannya akan disiarkan langsung RCTI+. Saat ini Korea Selatan, Iran, Jepang, dan Arab Saudi sudah lolos. Australia sudah meraih tiket ke babak keempat. Satu tiket lain masih diperebutkan Uni Emirat Arab (9), Irak (8), dan Lebanon (6). Nantinya dua tim urutan ketiga akan bertemu di babak keempat untuk berebut tiket playoff melawan wakil Conmebol.

Simak jadwalnya:

Rabu, 29 Maret 2022

17:35 Jepang vs Vietnam

18:30 Iran vs Lebanon

20:45 Suriah vs Irak

20:45 Uni Emirat Arab vs Korea Selatan

23:00 Oman vs Cina.

Rabu, 30 Maret

01:00 Arab Saudi vs Australia.

Zona Afrika: Perebutan 5 Tiket

Akan berlangsung lima leg kedua babak Kualifikasi Piala Dunia 2022, yang tayang live di Mola TV. Pemenang kelima laga itu (secara agregat) akan berhak atas tiket putaran final.

Simak dan hasil dari leg pertama:

Rabu, 30 Maret

00:00 Nigeria vs Ghana (skor sementara 0-0)

00:00 Senegal vs Mesir (0-1)

02:30 Aljazair vs Kamerun (1-0)

02:30 Maroko vs Kongo (1-1)

02:30 Tunisia vs Mali (1-0).

Zona Conmebol: Perebutan Satu Tiket Playoff

Dari zona ini, keempat tiket langsung putaran final sudah terdistribusi. Brasil, Argentina, Ekuador, dan Uruguay sudah lolos ke Piala Dunia 2022. Laga terakhir ini (ke-18) akan jadi ajang perebutan tiket playoff. Peru (21), Kolombia (20), dan Cile (19) akan bersaing memperebutkan tiket untuk bertemu wakil Asia itu.

Simak jadwalnya:

Rabu, 30 Maret

06:30 Bolivia vs Brasil

06:30 Cile vs Uruguay

06:30 Ekuador vs Argentina

06:30 Peru vs Paraguay

06:30 Venezuela vs Kolombia.

Selanjutnya: Jadwal Kamis di Concacaf, Perebutan 2 Tiket