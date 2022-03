Persebaya Surabaya Incar Posisi Tiga di BRI Liga 1, Ini Instruksi Aji Santoso

TEMPO.CO, Jakarta - Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan Borneo FC pada pekan terakhir BRI Liga 1. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu, 30 Maret 2022.

Laga ini sangat penting bagi Bajul Ijo. Sebab, skuad asuhan Aji Santoso ini masih berpeluang untuk finis di posisi ketiga klasemen Liga 1.

Posisi ketiga menjadi target mereka demi mendapatkan tiket ke playoff Piala AFC tahun depan. Persebaya bersaing dengan Bhayangkara FC dan Arema FC untuk memperebutkan peringkat ketiga.

Persebaya saat ini berada di peringkat ke-4 dengan 63 poin sama dengan raihan Bhayangkara yang tepat berada di atasnya. Kedua tim ini unggul satu poin dari Arema yang berada di urutan kelima.

Pertandingan terakhir tiga tim itu akan dilangsungkan pada hari yang sama, tetapi waktunya berbeda. Hal inilah yang disoroti pelatih Persebaya, Aji Santoso.

Aji menyayangkan jadwal pertandingan tiga tim tidak digelar serentak dalam waktu bersamaan. Menurut dia, seharusnya dimainkan berbarengan karena ini laga penting, memperebutkan posisi ketiga.

"Seharusnya Arema, Persebaya dan Bhayangkara ini mainnya bareng, artinya biar terjadi fairness, keadilan. Seumpama pertandingan tidak bareng, akhirnya kami sudah tahu hasilnya duluan," kata Aji dalam konferensi pers menjelang laga secara daring, Selasa, 29 Maret 2022.

"Ini usulan saja. Seharusnya bareng, kan sama-sama menentukan peringkat," dia menambahkan.

Terlepas dari jadwal pertandingan, pelatih Persebaya itu menegaskan tim asuhannya siap menghadapi Borneo FC. "Apalagi terakhir kami mengalahkan Bali United dengan angka mencolok 3-0. Tentunya ini menjadi pertandingan menarik untuk menentukan posisi," ucapnya.

Aji berharap Persebaya bisa menutup Liga 1 musim ini dengan kemenangan. Ia pun menginstruksikan kepada para pemainnya untuk tetap berjuang dengan keras.

"Yang paling penting dalam pertandingan besok kami ingin mengakhiri kompetisi ini dengan happy ending. Tentu kalau happy ending pemain sudah tahu, harus meraih kemenangan, meskipun saya tahu masih perlu perjuangan untuk bisa mengalahkan Borneo FC," ujarnya.

"Borneo itu dihuni pemain bagus. Jadi saya instruksikan pemain untuk mengalahkan Borneo FC, agar bekerja keras dan kekompakan," kata dia.

Jadwal pekan ke-34 BRI Liga 1 pada Rabu, 30 Maret 2022:

Persiraja Banda Aceh vs Bhayangkara FC (15.15 WIB)

Arema FC vs PSM Makassar (18.15 WIB)

Persebaya Surabaya vs Borneo FC (20.45 WIB)

