Shin Tae-yong Apresiasi Sikap Pantang Menyerah Pemain Timnas U-19

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 Indonesia menyerah dari Timnas U-19 Korea Selatan dalam pertandingan uji coba. Skuad Garuda Muda kalah 1-5 dari Korea di Daegu, Selasa, 29 Maret 2022.

Pelatih Timnas U-19 Indonesia Shin Tae-yong tetap memberikan apresiasi meski anak asuhnya mengalami kekalahan telak. Shin mengatakan gol yang dicetak oleh pemain Korea merupakan kesalahan dari tim, bukan karena bagusnya penampilan pemain lawan.

"Walaupun kami kalah, pemain tidak menyerah sampai akhir pertandingan," kata Shin usai pertandingan.

Menurut Shin, para pemain tidak menjalankan instruksi dalam laga tersebut. Meski demikian, ia berterima kasih kepada para pemain karena mempunyai kemauan bermain yang sangat tinggi.

"Tetapi pemain melakukan kesalahan dan pelanggaran yang tidak penting. Saya sudah meminta kepada pemain untuk memperbaiki, tapi mungkin karena tegang, jika bisa diperbaiki pasti jadi tim yang bagus," ujar pelatih asal dari Korea ini

Di sisi lain, Shin menilai fisik para pemain Timnas U-19 sudah mulai membaik. Ia juga meminta kepada pendukung Timnas Indonesia untuk selalu memberikan dukungan.

"Secara pribadi mereka juga mengambil waktu untuk latihan. Tolong kepada masyarakat dan pendukung sepak bola Indonesia untuk percaya kepada pemain di sini dan selalu memberikan dukungan. Dan fisik pemain saat ini jauh lebih baik," tutur Shin Tae-yong.

Pada babak pertama Korea Selatan sudah unggul 3-1 atas Indonesia. Korsel mencetak gol lewat Lee Seungwon (menit 9 dan 15) dan satu gol oleh Kang Seonglin (13).

Pada menit 42, Marselino Ferdinan berhasil membobol gawang Korea Selatan. Di babak kedua, Korea menambah gol melalui titik penalti yang dicetak oleh Choi Seongmin (80) dan Lee Seungwon (89).

Sepanjang laga Korsel mendominasi permainan. Meski mengalami tekanan selama pertandingan, para pemain Timnas U-19 Indonesia terlihat bermain tenang.

Apresiasi layak diberikan kepada kiper Cahya Supriadi. Masuk menggantikan Erlangga, beberapa kali Cahya meredam umpan silang lawan lewat udara. Dua gol yang tercipta di babak kedua pun datang melalui titik penalti bukan permainan terbuka.

Timnas U-19 akan berada di Korea sampai 15 April 2022. Mereka menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan untuk Piala Dunia U-20 tahun depan.

Hasil Uji Coba Timnas U-19 Indonesia

Timnas U-19 vs Timnas U-19 Korea Selatan: 1-5

Timnas U-19 vs Universitas Daegu University: 2-1

Timnas U-19 vs Timnas Korea Selatan U-20: 0-7

Timnas U-19 vs Universitas Yeungnam: 1-5

