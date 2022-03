Timnas U-19 Indonesia vs Korea Selatan 1-5, Kata Marselino usai Bikin Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Laga uji coba Timnas U-19 Indonesia menghadapi Timnas U-19 Korea Selatan yang digelar di Daegu, Selasa, 29 Maret 2022, berakhir dengan skor 1-5.

Disiarkan Indosiar, pada babak pertama, Korea Selatan unggul tiga gol dari Timnas U-19. Tiga gol Korsel dikemas oleh Lee Seungwon (menit 9 dan 15) dan Kang Seonglin (menit 13).

Indonesia bisa membalas pada menit 42 lewat aksi Marcelino Ferdinan. Menerima umpan lambung dari sisi kanan lapangan, sundulan Marcelino mendarat di sudut kanan gawang Lee Seunghwan. Skor babak pertama 1-3 untuk Korea Selatan.

Korsel menambah dua gol lewat titik penalti pada menit 80 dan 89. Gol keempat dan kelima masing-masing dicetak oleh Choi Seongmin dan Lee Seungwon.

Indonesia nyaris menambah gol pada menit 83. Tendangan Marcelino, usai menerima operan dari sisi kiri lapangan, dengan sigap ditepis oleh Kim Jeonghoon.

Seusai pertandingan, Marselino mengatakan dia bersyukur bisa mencetak gol. Dia menegaskan gol itu merupakan hasil kerja sama timnya dengan baik.

"Puji Tuhan, saya bersyukur bisa mencetak gol. Tentunya ini kerja keras dari tim, suport dari semua anggota tim, kerja sama tim yang bagus," kata Marselino.

Berbicara mengenai pertandingan uji coba melawan Timnas U-19 Korea Selatan, Marselino mengakui Korea Selatan adalah tim yang kuat.

"Kami akui Korsel (Korea Selatan) memang di atas kita. Mereka punya segalanya. Tapi, kami belajar dari laga itu. Kami tidak pantang menyerah, terus berjuang," kata pemain Persebaya Surabaya itu.

Pelatih Shin Tae-yong pun tetap memberikan apresiasi meski anak asuhnya mengalami kekalahan telak. Dia memuji semangat juang yang ditunjukkan Marselino dan rekan-rekannya hingga pertandingan berakhir.

"Walaupun kami kalah, pemain tidak menyerah sampai akhir pertandingan," kata Shin usai pertandingan.

Timnas U-19 Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan untuk Piala Dunia U-22 tahun depan di Korea Selatan. Mereka akan berada di sana sampai 15 April mendatang.

Berikut hasil uji coba Timnas U-19 Indonesia selama pemusatan latihan di Korea Selatan

Timnas U-19 vs Timnas U-19 Korea Selatan: 1-5

Timnas U-19 vs Universitas Daegu University: 2-1

Timnas U-19 vs Timnas Korea Selatan U-20: 0-7

Timnas U-19 vs Universitas Yeungnam: 1-5

