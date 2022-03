Daftar 27 Tim yang Sudah Lolos ke Putaran Final Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Perebutan tiket ke putaran final Piala Dunia 2022 memasuki fase-fase akhir. Pada Rabu dinihari, 20 Maret 2022, ada tujuh tiket yang kembali terdistribusi.

Dengan demikian saat ini sudah ada 27 tim yang berhasil merebut tiket ke Qatar. Lima tiket lainnya masih akan diperebutkan.

Daftar Tim yang Lolos Putaran Final Piala Dunia 2022:

Tuan rumah (1): Qatar.

Tim zona Eropa (12): Jerman, Denmark, Prancis, Belgia, Kroasia, Spanyol, Serbia, Inggris, Swiss, Belanda, Portugal, Polandia.

Tim zona Conmebol (4): Brasil, Argentina, Ekuador, Uruguay.

Tim zona Asia (4): Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi.

Tim Zona Concacaf (1): Kanada

Tim dari zona Afrika/CAF (5): Ghana, Senegal, Tunisia, Maroko, dan Kamerun.

Distribusi Tiket Setiap Konfederasi

Sejak awal badan sepak bola dunia (FIFA) sudah menetapkan jatah tiket tiap-tiap zona konfederasi. Alokasinya persis sama dengan Piala Dunia sebelumnya.

Begini rinciannya:

Asia (AFC): 4 (bisa 5, tergantung hasil playoff)

Afrika (CAF): 5

Amerika Tengah dan Utara (Concacaf): 4 (bisa 5, tergantung hasil playoff)

Amerika Latin (Conmebol): 4 (bisa 5, tergantung hasil playoff)

Oseania (OFC): 0 (bisa 1, tergantung hasil playoff)

Eropa: 13

Tuan rumah: 1.

Jadwal Kualifikasi Berikutnya

Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 akan berlangsung pekan ini. Ada dua tiket yang akan diperebutkan dari zona Concacaf. Inilah jadwalnya:

Zona Conacacaf

Kamis, 31 Maret 2022

08:05 Jamaika vs Honduras

08:05 Kosta Rika vs Amerika Serikat

08:05 Meksiko vs El Salvador

08:05 Panama vs Kanada.

Tiga tiket lainnya baru akan diperebutkan pada Juni 2022, yakni dua tiket dari babak playoff antarbenua dan satu dari final playoff zona Eropa. Pertandingan semifinal dan final playoff Eropa ditunda karena melibatkan Ukraina (vs Skotlandia) yang masih terlibat perang dengan Rusia.