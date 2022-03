Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Conmebol: Peru Rebut Tiket Playoff

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol pekan terakhir sudah usai digelar, Rabu, 30 Maret 2022. Peru merebut tiket ke babak playoff.

Basil dan Argentina, yang sudah lolos, menjaga catatan tak terkalahkan. Brasil menang 4-0 di kandang Bolivia. Richarlison memborong dua gol, yang dilengkapi gol Lucas Paqueta dan Bruno Guimaraes.

Adapun Argentina ditahan Ekuador 1-1. Gol Argentina lewat Julian Alvarez dibalas gol Enner Valencia. Bila tim lain sudah menuntaskan seluruh pertandingannya, Brasil dan Argentina masih memiliki satu laga tertunda.

Sementara itu, Timnas Peru dipastikan finis kelima dan merebut tiket playoff antarzona setelah menang 2-0 saat menjamu Paraguay. Gol Peru dicetak Gianluca Lapadula dan Yoshimar Yotun.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol:

Bolivia vs Brasil 0-4

Cile vs Uruguay 0-2

Ekuador vs Argentina 1-1

Peru vs Paraguay 2-0

Venezuela vs Kolombia 0-1.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol

No Tim Main Poin 1 Brasil 17 45 2 Argentina 17 39 3 Peru 18 28 4 Ekuador 18 26 5 Peru 18 24 6 Kolombia 18 23 7 Cile 18 19 8 Paraguay 18 16 9 Bolivia 18 15 10 Venezuela 18 10



Daftar tim yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 dari zona Conmebol: Brasil, Argentina, Uuruguay, Ekuador.

Tim yang meraih tiket playoff antarzona: Peru.

Peru nantinya akan melawan wakil dari Asia, yang kini belum diketahui, dalam laga playoff pada 13 atau 14 Juni 2022.