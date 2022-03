Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Concacaf Kamis: Perebutan 2 Tiket ke Qatar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Concacaf memasuki pekan terakhir. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Kamis pagi, 30 Maret 2022, untuk memperebutkan dua tiket putaran final dan satu tiket playoff.

Saat ini Kanada sudah merebut satu tiket putaran final dari zona ini. Dua tiket lainnya, serta satu tiket playoff, akan diperebutkan Amerika Serikat (25 poin), Meksiko (25), dan Kosta Rika (22).

AS akan bertemu dengan Kosta Rika dalam laga terakhirnya. Sedangkan Meskiko akan melawan El Salvador.

Inilah jadwal selengapnya, Kamis, 31 Maret 2022, yang disiarkan oleh Mota TV:

08:05 Jamaika vs Honduras

08:05 Kosta Rika vs Amerika Serikat

08:05 Meksiko vs El Salvador

08:05 Panama vs Kanada.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conacacaf

No Tim Main Poin 1 Kanada 13 28 2 AS 13 25 3 Meksiko 13 25 4 Kosta Rika 13 22 5 Panama 13 18 6 El Salvador 13 10 7 Jamaika 13 8 8 Honduras 13 4



Tiga tiket putaran final menjadi jatah zona Concacaf. Sedangkan tim penghuni posisi keempat akan melakukan playoff antarzona, melawan tim dari Oseania, pada Juni. Saat ini tiket dari zona Oseania masih diperebutkan Kepulauan Solomon dan Selandia Baru.

Selain Kanada saat ini sudah ada 26 tim lain (dari target 32) yang sudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Inilah tim-tim yang sudah lolos itu:

Tuan rumah (1): Qatar

Tim zona Eropa (12 tim dari 13 jatah): Jerman, Denmark, Prancis, Belgia, Kroasia, Spanyol, Serbia, Inggris, Swiss, dan Belanda, Polandia, Portugal.

Tim zona Conmebol (4): Brasil, Argentina, Ekuador, Uruguay.

Tim zona Asia (4): Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi.

Tim Zona Concacaf (1): Kanada.]

Tim dari zona Afrika/CAF (5): Ghana, Senegal, Tunisia, Maroko, dan Kamerun.

