Jadwal BRI Liga 1 Kamis 31 Maret: 3 Tim Bersaing Hindari Degradasi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 2021-22 memasuki hari terakhir. Pada Kamis ini, 31 Maret 2022, akan hadir empat pertandingan, yang tiga di antarnya berpengaruh terhadap penentuan tim terakhir yang terdegradasi.

Inilah jadwal lengkapnya

15:30 Persija Jakarta vs PSS Sleman (Vidio)

15:30 Barito Putera vs Persib Bandung (Indosiar)

15:30 Persita Tangerang vs Persipura Jayapura (O Channel)

20:00 Persik Kediri vs Bali United (Indosiar).

Menjelang laga ini. Bali United sudah juara. Namun, mereka tak bisa merayakan laga terakhirnya sebagai juara dengan disaksikan penonton. PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagai operator, tak mau mengubah kebijakan tanpa penonton secara mendadak dalam laga terakhir.

Ada dua tim yang sudah dipastikan terdegradasi, yakni Persiraja Banda Aceh dan Persela Lamongan. Persaingan hari ini adalah untuk menghindari menjadi tim ketiga yang turun ke Liga 2 dengan melibatkan tiga tim: Persipura Jayapura (33), Barito Putera (35), dan PSS Sleman (36).

Seperti apa skenarionya? Simak di bawah ini:

PSS Sleman dan Barito Putera akan lepas dari jerat degradasi bila memenangi laga hari ini. Bila kemenangan itu didapat, hasil dalam laga Persipura akan melawan Persita Tangerang tak akan ada pengaruhnya.

Persipura akan lolos bila bisa menang dan pada saat sama dua tim di atasnya kalah. Bila gagal menang, maka mereka sudah pasti terdegradasi meski Barito dan PSS juga kalah.

Persipura unggul rekor head-to-head atas PSS Sleman tapi kalah dari Barito Putera. Bila ketiga tim memiliki nilai sama (36), maka yang akan lolos dari degradasi adalah Barito dan Persipura.

Selanjutnya: Jadwal lengkap pekan ke-34 dan klasemennya