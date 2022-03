Hasil BRI Liga 1: Persipura Jayapura Degradasi, Barito Putera Selamat

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persita Tangerang vs Persipura Jayapura pada pekan ke-34 atau terakhir BRI Liga 1, Kamis, 31 Maret, berakhir dengan skor 0-3. Laga ini berlangsung mulai 15.30 WIB dan digelar berbarengan dengan dua laga lainnya, yaitu Barito Putera vs Persib Bandung dan Persija Jakarta vs PSS Sleman.

Bertanding di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Bali, Persipura bermain menekan sejak menit awal pertandingan. Mereka terus berupaya menciptakan peluang gol dari berbagai sektor.

Gol yang dinantikan terjadi pada menit ke-20 lewat, Yohanes Pahabol setelah memanfaatkan umpan lambung dari Elisa Basna. Gol ini membawa Persipura unggul 1-0.

Mutiara Hitam menggandakan keunggulan lewat gol Yevhen Bokhashvili pada menit ke-31. Gol ini bermula dari kesalahan koordinasi bek Persita yang dimanfaatkan Pahabol untuk menyerobot bola dan mengoper ke Yevhen yang bergerak ke depan gawang.

Di babak kedua, pertandingan berjalan ketat. Persita berusaha mencetak gol ke gawang Persipura. Namun, pertahanan Mutiara Hitam sulit dibobol.

Persipura mencetak gol tambahan pada menit ke-80 melalui Ramiro Ferginzi. Gol ini membuat kedudukan berubah menjadi 0-3.

Kemenangan ini tidak bisa menyelamatkan Persipura dari degradasi. Karena tambahan tiga poin membuat perolehan poinnya menjadi 36 dan naik ke peringkat 15.

Sementara itu, Barito Putera bermain imbang melawan Persib dalam pertandingan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Persib Bandung saat bertanding melawan PS Barito Putera dalam BRI Liga 1. FOTO/Twitter/@persib

Persib unggul lebih dulu lewat gol Beckham Putra pada menit ke-54. Namun, mereka mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-84 melalui Beni Oktovianto.

Dengan hasil tersebut, Barito Putera mengumpulkan 36 poin, sama dengan Persipura. Namun, mereka ungul head to head dari tim asal Papua itu.

Pertandingan lain yang digelar di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, PSS berhasil mengamankan tiga poin dengan mengalahkan Persija 2-0. Gol dicetak oleh Dave Mustaine melalui tendangan penalti pada menit ke-4 dan Kim Kurniawan pada menit ke-82.

Pemain PSS Sleman melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Persija Jakarta dalam BRI Liga 1. FOTO/twitter/@PSSleman

Tambahan tiga poin yang didapat PSS membuat mereka naik ke peringkat ke-13 dengan 39 poin, sehingga dipastikan aman dari zona degradasi.

Dari hasil ketiga laga itu, Persipura Jayapura akhirnya tidak mampu keluar dari zona degradasi setelah berjuang keras di laga pamungkas BRI Liga 1 2021-2022. Mutiara Hitam menjadi tim ketiga yang terdegradasi menyusul Persiraja Banda Aceh dan Persela Lamongan yang lebih dulu dipastikan terlempar ke Liga 2.

