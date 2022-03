Ini 18 Klub yang Bermain di Liga 1 Musim Depan Usai Persipura Degradasi

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 18 klub sudah dipastikan akan bermain di kompetisi sepak bola nasional Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Tiga pertandingan krusial untuk menentukan siapa yang akan terdegradasi telah selesai digelar pada Kamis, 31 Maret 2022.

Pertandingan itu ialah Barito Putera vs Persib Bandung, Persija Jakarta vs PSS Sleman, dan Persita Tangerang vs Persipura Jayapura.

Ketiga laga itu telah selesai dan Persipura menjadi tim terakhir yang dipastikan akan bermain di Liga 2 musim depan. Dua tim sebelumnya ialah Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh.

Sementara dua klub, yaitu Barito Putera dan PSS Sleman berhasil lolos dari zona degradasi. Dengan demikian sudah ada 18 tim yang akan berkompetisi di Liga 1 musim depan.

Mereka adalah 15 tim yang bertahan pada musim ini di Liga 1 dan tiga tim promosi. Tiga tim promosi terdiri dari Persis Solo selaku juara Liga 2 musim ini, RANS Cilegon sebagai runner-up, dan Dewa United yang menempati urutan ketiga.

Berikut ini daftar peserta Liga 1 musim depan:

1. Bali United

2. Persib Bandung

3. Bhayangkara FC

4. Arema FC

5. Persebaya

6. Borneo FC

7. PSIS Semarang

8. Persija Jakarta

9. Madura United

10. Persikabo

11. Persik Kediri

12. Persita Tangerang

13. PSS Sleman

14. PSM Makassar

15. Barito Putera

16. RANS Cilegon

17. Persis Solo

18. Dewa United

Baca: Liga 1 Musim Depan Dijadwalkan Berjalan Juli 2022