Hasil Undian Piala Dunia 2022, Partai Menarik, dan Jadwal Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Undian Piala Dunia 2022 sudah dilakukan di Doha, Qatar, Jumat, 1 April 2022. Jadwal pertandingan untuk babak penyisihan grup pun sudah ditetapkan.

Berikut hasil undian Piala Dunia 2022 selengkapnya:

Grup A: Qatar (tuan rumah), Ekuador, Senegal, Belanda.

Grup B: Inggris, Iran, Amerika Serikat, Wales/Skotlandia/Ukraina.

Grup C: Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia.

Grup D: Prancis, Uni Emirat Arab/Australia/Peru, Denmark, Tunisia.

Grup E: Spanyol, Kosta Rika/Selandia Baru, Jerman, Jepang.

Grup F: Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia.

Grup G: Brasil, Serbia, Swiss, Kamerun.

Grup H: Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Selatan.

Jadwal laga-laga Menarik:

Qatar vs Ekuador (21 November)

Ini akan jadi pembukaan Piala Dunia 2022. Qatar akan melakukan debutnya di Piala Dunia. Laga ini sekaligus akan menjadi ujian dan pembuktian bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim raksasa dunia.

Belgia vs Kanada (23 November)

Kanada menghadapi awal yang menantang untuk penampilan final Piala Dunia pertama mereka sejak 1986. Mereka akan menghadapi tim yang lama bercokol di posisi nomor satu dunia, dan baru pekan ini digeser Brasil.

Inggris vs Amerika Serikat (25 November)

Ini akan jadi sebuah trilogi. Inggris dan Amerika Serikat telah bertemu dua kali di Piala Dunia, dan The Three Lions belum pernah menang. Inggris takluk dari lawannya ii saat tersingkir di babak penyisihan grup dalam penampilan pertama mereka di final pada 1950. Pertemuan selanjutnya, 60 tahun kemudian, kedua tim bermain 1-1.

Argentina vs Meksiko (26 November)

Lionel Messi dan Argntina akan memiliki beberapa rintangan rumit untuk diatasi di babak penyisihan grup. Laga ini akan jadi tantangan berat sebelum ujian lebih berat melawan Robert Lewandowski cs di tim Polandia.

Spanyol vs Jerman (27 November)

Dua tim besar Eropa yang sama-sama pernah juara akan saling berhadapan. Laga ini bisa menjadi penentuan posisi juara dan runner-up Grup E. Posisi kedua akan berusaha dihindari karena berpotensi menghadapi Belgia, dengan asumsi mereka memenangkan Grup F, di babak 16 besar.

Ghana vs Uruguay (2 Desember)

Ini akan jadi ajang belas dendam. Sua belas tahun lalu, Uruguay menyingkirkan Ghana secara kontroversial pada babak perempat final Piala Dunia 2010. Kala itu Luis Suarez melakukan handball yang disengaja untuk mencegah sundulan Dominic Adiyiah. Ia diusir wasit, tapi Uruguay akhirnya menang adu penalti.

Sejumlah partai menarik lain:

Senegal vs Belanda (21 November)

Prancis vs Denmark (26 November)

Portugal vs Uruguay (28 November)

Polandia vs Argentina (30 November)

Kroasia vs Belgia (1 Desember).

Selanjutnya: Jadwal selengkapnya