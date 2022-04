Prediksi Liga Inggris: Burnley vs Manchester City Malam Ini, Awas Tergelincir

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris kembali bergulir. Memasuki laga pekan ke-31 akan ada pertemuan Burnley vs Manchester City di Stadion Turf Moor pada Sabtu, 2 April 2022.

Di atas kertas, Manchester City punya rekor pertemuan yang bagus saat menghadapi Burnley. Tim asuhan Pep Guardiola ini selalu berhasil merebut tiga poin, baik saat bermain di kandang Burnley atau kala bermain di hadapan pendukung sendiri.

Kendati punya catatan apik, Manchester City tetap harus waspada. Sebab persaingan di papan klasemen amat ketat. Jarak mereka dengan peringkat kedua yang dihuni Liverpool hanya satu poin saja.

Oleh sebab itu, kemenangan harus diraih City demi menjaga jarak dengan The Reds. City kini berada di peringkat atas dengan 70 poin. Sedangkan Burnley masih di zona degradasi atau posisi 19 klasemen meraih 21 poin.

Pep Guardiola enggan fokus pada catatan positif saat bertemu dengan Burnley. Ia malah mengapresiasi pekerjaan yang dilakukan oleh manajer Burnley, Sean Dyche. "Saya amat menghormati apa yang dilakukan Sean Dyche dan semua orang yang terlibat di Burnley selama beberapa tahun terakhir. Mereka konsisten dengan ide-idenya dan memilih bermain dengan cara mereka," ujar Pep mengutip situs resmi Manchester City.

Meski demikian, Pep dengan tegas mengincar kemenangan terhadap Burnley. "Saya tahu betapa sulitnya bermain di kandang mereka namun kami akan mencoba lagi. Kami harus menang dari Burnley.

Sedangkan Dyche menuturkan laga nanti akan berjalan sulit mengingat betapa solidnya City. "Ini merupakan tantangan besar. Namun kami harus tetap mencoba," ujarnya mengutip situs resmi Burnley.

Kondisi terbaru tim

Burnley akan kehilangan Nathan Collins karena masih terkena hukuman kartu merah saat melawan Brentford. Lalu, en Mee masih cedera, jadi Kevin Long berpeluang tampil perdana di Liga Inggris musim ini sebagai bek.

Matej Vydra bisa tampil setelah kembali berlatih menyusul cedera siku. Namun Erik Pieters masih menjalani pemulihan dari cedera dan Johann Berg Gudmundsson yang masih cedera betis.

Sedangkan Manchester City akan kembali tanpa Ruben Dias dan Cole Palmer yang masih cedera. Ederson diragukan kondisi fisiknya setelah kabar terakhir sedang sakit. Lalu John Stones dan Raheem Sterling berpeluang bermain setelah tugas membela timnas. Phil Foden, Riyad Mahrez dan Sterling bisa menjadi starter sebagai tiga pemain depan melawan Burnley, dengan Jack Grealish berpotensi turun ke bangku cadangan.

5 pertemuan terakhir

16/10/2021 - Manchester City vs Burnley 2-0

3/2/ 2021 - Burnley vs Manchester City 0-2

28/11/2020 Manchester City vs Burnley 5-0

22/6/2020 Manchester City vs Burnley 5-0

3/12/2019 Burnley vs Manchester City 1-4

Perkiraan pemain

Burnley

Pope; Roberts, Tarkowski, Long, Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill, McNeil; Weghorst, Cornet

Pelatih: Sean Dyche

Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Sterling, Foden, Mahrez

Pelatih: Pep Guardiola

Prediksi Burnley vs Manchester City

Manchester City diunggulkan dan bisa meraih poin dalam laga melawan Burnley. Pep Guardiola perlu cermat menurunkan pemain karena jadwal yang padat pada April ini, termasuk akan bermain di perempat final Liga Champions.

SPORTMOLE | PREMIER LEAGUE