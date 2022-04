Perbaiki Timnas U-19, Shin Tae-yong Tiru Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Shin Tae-yong mengatakan tidak masalah dengan rentetan kekalahan yang dialami anak asuhnya selama masa uji coba di Korea Selatan. Menurut dia, para pemain mengalami peningkatan permainan.

"Kondisi para pemain baik-baik saja, walaupun kalah besar lawan Timnas Korea Selatan kemarin 5-1. Mereka cukup menunjukkan performa yang meningkat," ujar Shin Tae-yong, Sabtu, 2 April 2022.

Di sisi lain, Shin Tae-yong menyatakan terus berupaya memperbaiki permainan Timnas U-19. Ia menuturkan metode yang dipakai juga dilakukan oleh seluruh kelompok umur Timnas Korea Selatan.

"Jadi kekurangan apa saja yang kami miliki agar bisa diperbaiki. Hal ini juga dilakukan timnas Korea Selatan dari setiap usia," tuturnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mencontohkan pada sesi latihan pagi ada tes penguatan, kelincahan dan kemampuan melompat.

Timnas U-19 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Latihan itu merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U-20 2023.

Selain berlatih, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan juga menjalani laga uji coba atau persahabatan. Dari empat laga, Timnas U-19 baru sekali menang dan sisanya mengalami kekalahan.

Hasil Uji Coba Timnas U-19 Indonesia

Timnas U-19 vs Timnas U-19 Korea Selatan: 1-5

Timnas U-19 vs Universitas Daegu University: 2-1

Timnas U-19 vs Timnas Korea Selatan U-20: 0-7

Timnas U-19 vs Universitas Yeungnam: 1-5

