Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-30: Real Madrid dan Atletico Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 3 April 2022, menampilkan rangkaian laga pekan ke-30. Real Madrid dan Atletico Madrid sama-sama menang.

Real Madrid mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-1 di Estadio de Balaidos. Karim Benzema memborong dua gol, yang hanya dibalas Celta Vigo sekali lewat gol Nolito.

Madrid kian mapan di puncak klasemen. Los Blancos kini mengoleksi 69 poin dari 30 laga, unggul 12 poin dari Sevilla di posisi kedua. Sedangkan Celta tertahan di urutan 11 dengan 36 poin.

Adapun Atletico Madrid menang 4-1 saat menjamu Alaves. Mereka meraih dua gol lewat Joao Felix. Dua gol lain dicetak Luis Suarez, salah satunya lewat titik penalti. Adapun gol Alaves diceploskan Gonzalo Escalante.

Atletico Madrid menjaga tren positifnya dan terus menang dalam lima laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 57, sama dengan Sevilla yang ada di atasnya. Alaves ada di urutan terbawah klasemen dengan nilai 22.

Sevilla baru akan bermain melawan Barcelona pada Senin dinihari. Barcelona kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 52.

Liga Spanyol

(Pekan ke-30, live beIN Sports 1)

Sabtu, 2 April 2022

Getafe vs Real Mallorca 1-0

Levante vs Villarreal2-0

Celta Vigo vs Real Madrid 1-2

Atletico Madrid vs Deportivo Alaves 4-1.

Ahad, 3 April 2022

19.00 WIB: Athletic Bilbao vs Elche

21.15 WIB: Real Betis vs Osasuna

23.30 WIB: Valencia vs Cadiz

23.30 WIB: Granada vs Rayo Vallecano.

Senin, 4 April 2022

02.00 WIB: Barcelona vs Sevilla.

Selasa, 5 April 2022

02.00 WIB: Real Sociedad vs Espanyol.

Klasemen Liga Spanyol

