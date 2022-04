Klasemen Liga Italia Pekan Ke-31: Lazio Kalahkan Sassuolo, Tembus Posisi 5 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 3 April 2022, menampilkan rangkaian laga pekan ke-31. Lazio menang dan menembus posisi lima besar.

Lazio mampu menang 2-1 saat menjamu Sassuolo. Mereka meraih gol lewat Manuel Lazzari pada menit ke-17. dan Milinkovic-Savic (51). Adapun gol Sassuolo diceploskan Hamed Traore (90').

Lazio untuk sementara naik ke posisi kelima klasemen Liga Italia, melewati AS Roma dan Atalanta. Mereka mengemas nilai 52, unggul satu angka dari kedua rivalnya itu. Sassuolo ada di posisi kesembilan dengan nilai 43.

Dalam pertandingan lain, Spezia menang 1-0 saat menjamu Venezia. Gol tunggal di laga itu dicetak Emanuel Gyasi (90).

Spezia naik ke peringkat 14 di klasemen Liga Italia dengan mengemas 3-2. Venezia ada di posisi ke-19, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 22.

Sementara itu, Torino menang 1-0 di kandang Salernitana. Kemenangan itu dipastikan gol penalti Andrea Belotti (18).

Torino menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 38. Salernitana tetap di dasar klasemen dengan nilai 16.

Lanjutan Liga Italia akan bergulir malam ini. Laga besar Juventus vs Inter Milan akan menjadi daya tarik utama.

Liga Italia

(Pekan ke-31, beIN Sports)

Sabtu, 2 April 2022

Spezia vs Venezia 1-0

Lazio vs Sassuolo 2-1

Salernitana vs Torino 0-1.

Ahad, 3 April 2022

17.30 WIB: Fiorentina vs Empoli

20.00 WIB: Atalanta vs Napoli

20.00 WIB: Udinese vs Cagliari

23.00 WIB: Sampdoria vs AS Roma.

Senin, 4 April 2022

01.45 WIB: Juventus vs Inter Milan (RCTI)

23.30 WIB: Hellas Verona vs Genoa.

Selasa, 5 April 2022

01.45 WIB: AC Milan vs Bologna.

Klasemen Liga Italia



