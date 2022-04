Jadwal Bola Ahad 3 April: Barca vs Sevilla, Juve vs Inter, Juga Ada Spurs, Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 4 April 2022, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Liga Inggris memasuki pekan ke-31. Pada malam ini ada laga Tottenham vs Newcastle United yang akan disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada partai West Ham United vs Everton.

Dari Liga Italia, akan hadir pertandingan pekan ke-31. Malam ini ada laga Atalanta vs Napoli, Sampdoria vs AS Roma, dan laga besar Juventus vs Inter Milan (live RCTI).

Liga Spanyol pekan ke-30 akan menampilkan laga besar Barcelona vs Sevilla. Liga Jerman pekan ke-28 akan menghadirkan laga Augsburg vs Wolfsburg. Sedangkan Liga Prancis akan menyajikan PSG vs Lorient.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 3 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-31 , Live Mola TV)

20.00 WIB: West Ham vs Everton

22.30 WIB: Tottenham vs Newcastle United (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-30, live beIN Sports 1)

21.15 WIB: Real Betis vs Osasuna

23.30 WIB: Valencia vs Cadiz

23.30 WIB: Granada vs Rayo Vallecano.

Liga Italia

(Pekan ke-31, beIN Sports)

17.30 WIB: Fiorentina vs Empoli

20.00 WIB: Atalanta vs Napoli

20.00 WIB: Udinese vs Cagliari

23.00 WIB: Sampdoria vs AS Roma.

Liga Jerman

(Pekan ke-28, live Mola TV)

20.30 WIB: Augsburg vs Wolfsburg

22.30 WIB: Borussia Monchengladbach vs Mainz 05.

Senin, 4 April 2022

Liga Italia

(Pekan ke-31, beIN Sports)

01.45 WIB: Juventus vs Inter Milan (RCTI)

23.30 WIB: Hellas Verona vs Genoa.

Liga Spanyol

(Pekan ke-30, live beIN Sports 1)

02.00 WIB: Barcelona vs Sevilla.

Liga Prancis

(Pekan ke-30)

01.45 WIB: PSG vs Lorient (RCTI+).

Selasa, 5 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-31, Live Mola TV)

02.00 WIB: Crystal Palace vs Arsenal.

Liga Italia

(Pekan ke-31, beIN Sports)

01.45 WIB: AC Milan vs Bologna.

Baca Juga: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Terbaru