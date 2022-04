Klasemen Liga Inggris Pekan 31: Tottenham Hotspur dan West Ham Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 4 April 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-31. Tottenham Hotspur dan West Ham United sama-sama menang.

Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 5-1 di Tottenham Hotspur Stadium. Mereka unggul berkat gol-gol Ben Davies, Matt Doherty, Son Heung-min, Emerson Royal, dan Steven Bergwijn. Sedangkan satu-satunya gol tim tamu dibuat oleh Fabian Schar.

Kemenangan ini mengangkat Spurs naik ke peringkat keempat klasemen dengan 54 poin dari 30 pertandingan. Mereka mengemas poin sama dengan Arsenal yang ada di bawahnya, namun The Gunners baru memainkan 28 laga.

Newcastle tertahan pada peringkat 15 dengan 31 poin. Mereka terpaut delapan poin dari zona degradasi.

Dalam pertandingan lain, West Ham United menang 2-1 atas Everton di Stadion London. Mereka meraih gol lewat tendangan bebas brilian bek Aaron Cresswell dan aksi pemain depan Jarrod Bowen.



Everton, yang harus bermain dengan 10 orang sejak menit 65 karena Michael Keane mendapat kartu kuning kedua, meraih gol lewat Mason Holgate.

Kemenangan ini membuat West Ham naik tiga tingkat ke urutan kelima dengan 51 poin dari 31 pertandingan. Everton tetap pada urutan ke-17 atau tiga poin di atas zona degradasi.

Liga Inggris

(Pekan ke-31)

Sabtu, 2 April 2022

Liverpool vs Watford 2-0

Burnley vs Manchester City 0-2

Chelsea vs Brentford 1-4

Brighton Hove & Albion vs Norwich City 0-0

Leeds United vs Southampton 1-1

Wolverhampton vs Aston Villa 2-1

Manchester United vs Leicester City 1-1.

Ahad, 3 April 2022

West Ham vs Everton 2-1

Tottenham Hotspur vs Newcastle United 5-1.

Selasa, 5 April 2022

02.00 WIB: Crystal Palace vs Arsenal.

Klasemen Liga Inggris



