Klasemen Liga Spanyol Pekan 30: Tekuk Sevilla, Barcelona Naik ke Posisi 2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-30, Ahad malam hingga Senin dinihari, 4 April 2022, menampilkan keberhasilan Barcelona menjaga momentum. Tim asuhan Xavi Hernandez itu mengalahkan Sevilla 1-0 dan naik ke peringkat kedua klasemen untuk kali pertama musim ini.

Barcelona menang 1-0 saat menjamu Sevilla di Camp Nou. Pedri Gonzalez memecah kebuntuan dengan mencetak gol indah pada menit ke-72.

Hasil itu membuat mereka mampu menggeser lawannya, Sevilla, dari posisi kedua. Keduanya memiliki poin sama (57), namun Barca unggul selisih gol.

Namun, usaha Barca untuk menjadi juara akan sangat berat. Mereka masih berjarak 12 poin dari Real Madrid yang ada di puncak klasemen. Sehari sebelumnnya, Madrid kembali ke trek kemenangan setelah menekuk Celta Vigo skor 2-1 di Balaidos.

Hasil di laga ini menandai tren berbeda kedua klub. Barcelona telah memenangkan delapan dan seri satu dari sembilan pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Sevilla berada di urutan kedua sejak pekan ke-16 tetapi secara bertahap mulai kehilangan posisi mereka.

Sementara itu, dalam pertandingan lain, Real Betis mengalahkan Osasuna 4-1 untuk tetap berada dalam jangkauan tempat terakhir Liga Champions. Juanmi mencetak dua gol dan William Carvalho serta lex Moreno masing-masing menambah satu gol untuk kemenangan kedua tuan rumah dalam sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Hasil tersebut membuat Betis tertinggal empat poin dari Sevilla, Atlético dan Barcelona. Osasuna ada di posisi ke-10 dengan nilai 38.

Dalam pertandingan lain, Athletic Bilbao mengakhiri dua pertandingan tanpa kemenangan dengan menekuk Elche, skor 2-1, untuk tetap di tempat kedelapan. Bagi Elche, ini jadi kekalahan keempat dalam lima pertandingan, membuat mereka berjarak enam poin di atas zona degradasi.

Tim papan tengah Valencia ditahan 0-0 Cadiz di Mestalla, sementara 10 pemain Rayo Vallecano ditahan di Granada (skor 2-2) setelah kebobolan tendangan penalti empat menit memasuki waktu tambahan.

Liga Spanyol

(Pekan ke-30, live beIN Sports 1)

Sabtu, 2 April 2022

Getafe vs Real Mallorca 1-0

Levante vs Villarreal2-0

Celta Vigo vs Real Madrid 1-2

Atletico Madrid vs Deportivo Alaves 4-1.

Ahad, 3 April 2022

Athletic Bilbao vs Elche 2-1

Real Betis vs Osasuna 4-1

Valencia vs Cadiz 0-0

Granada vs Rayo Vallecano 2-2.

Barcelona vs Sevilla 1-0.

Selasa, 5 April 2022

02.00 WIB: Real Sociedad vs Espanyol.

Klasemen Liga Spanyol



Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris Terkini