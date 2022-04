Jadwal Bola Live Kamis 7 April 2022: Liga Europa dan Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 8 April 2022, akan menghadirkan rangkaian pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Europa dan Liga Conference.

Dari Liga Europa ada dua laga yang disiarkan langsung SCTV. Salah satu laga live itu adalah Eintracht Frankfurt vs Barcelona.

Frankfurt adalah peserta asli di Liga Europa. Sedangkan Barcelona lengser dari Liga Chamions. Pada babak sebelumnya, Frankfurt menyingkirkan Real Betis dengan agregat 3-2, sedangkan Barcelona menang agregat 2-1 dari Galatasaray.

Satu laga lain yang juga disiarkan SCTV adalah RB Leipzig vs Atalanta. Kedua tim sama-sama lengser dari Liga Champions. Di babak sebelumnya, Leipzig mendapat WO dari Spartak Moscow. Sedangkan Atalanta mengalahkan Bayer Leverkusen dengan agregat 4-2.

Selain dua laga tersebut, jadwal Liga Europa malam ini juga akan menampilkan West Ham vs Lyon dan Braga vs Rangers.

Sementara itu, dari Liga Conference akan hadir pertandingan Bodo/Glimt vs AS Roma serta Leicester City vs PSV Eindhoven.

Jadwal bola selengkapnya

Liga Europa

(Leg pertama babak perempat final, live Vidio)

Kamis, 7 April 2022

23:45 RB Leipzig vs Atalanta (SCTV)

Jumat, 8 April 2022

02:00 Frankfurt vs Barcelona (SCTV)

02:00 West Ham vs Lyon

02:00 Braga vs Rangers.

Liga Conference

(Leg pertama babak perempat final, live Vidio)

Kamis, 7 April 2022

23:45 Feyenoord vs Slavia Praha

Jumat, 8 April 2022

02:00 Bodo/Glimt vs AS Roma

02:00 Leicester City vs PSV Eindhoven

02:00 Marseille vs PAOK.

