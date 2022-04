Rekap Hasil Liga Europa: Frankfurt vs Barcelona 1-1, West Ham vs Lyon 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Europa hadir pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 9 April 2022. Hasil seri mendominasi.

Klub raksasa Spanyol, Barcelona, hanya mampu bermain 1-1 di kandang klub Jerman, Eintracht Frankfurt. Kebobolan lebih dahulu oleh gol Ansgar Knauff pada menit ke-48, Barca membalas lewat gol Ferran Torres pada menit ke-66.

Barca gagal menambah gol meski sejak menit ke-78, Frankfurt harus bermain dengan 10 orang. Tuta mendapat kartu kuning kedua karena mengasari lawan.

Barcelona mendominasi penguasaan bola, mencapai 65 persen. Namun, tim asuhan Xavi ini kalah dalam hal tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (4 berbanding 5).

Hasil ini seperti menjadi ulangan bagi Barca. Dalam dua babak sebelumnya, mereka terus ditahan lawan pada leg pertama,lalu mampu lolos setelah menang pada leg kedua. Untuk babak perempat final ini, leg kedua akan akan berlangsung 14 April.

Pada pertandingan lain, Leipzig dan Atalanta juga bermain 1-1. Atalanta unggul lebih dahulu berkat gol Luis Muriel, tapi kebobolan oleh gol bunuh diri Davide Zappacosta.

Begitu pula laga West Ham United melawan Lyon juga berakhir dengan skor sama. Kehilangan Aaron Cresswell karena kartu merah pada akhir babak pertama, West Ham mampu unggul berkat gol Jarrod Bowen, tapi kemudian kebobolan oleh gol Tanguy Ndombele.

Adapun Braga mampu menang 1-0 saat menjamu Rangers. Mereka unggul berkat gol Abel Ruiz.

Liga Europa

(Leg pertama babak perempat final)

RB Leipzig vs Atalanta 1-1

Frankfurt vs Barcelona 1-1

West Ham vs Lyon 1-1

Braga vs Rangers 1-0.

