Rekap Hasil Liga Conference: Bodo/Glimt Kalahkan AS Roma 2-1, Leicester Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan pertama babak perempat final Liga Conference hadir pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 9 April 2022. Klub besar asal Italia, AS Roma, kembali dipermalukan Bodo/Glimt, asal Norwegia.

Pertemuan AS Roma dan Bodo/Glimt ini menjadi ulangan duel keduanya di babak penyisihan grup. Kala itu, AS Roma gagal menang dalam dua pertemuan yang berlangsung. Mereka takluk 1-6 di kandang lawan dan hanya bermain 2-2 di markas sendiri.

Kali ini, kesulitan kembali dihadapi tim asuhan Jose Mourinho di kandang Bodo, Aspmyra Stadion. Sempat unggul lewat gol Lorenzo Pellegrini, Roma kemudian kebobolan oleh gol Ulrik Saltnes dan Hugo Vetlesen.

AS Roma kalah dalam hal penguasaan bola (43 persen) namun mampu mengimbangi lawan dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (4 berbanding 4).

Dengan hasil ini, AS Roma akan membawa beban berat saat menjalani leg kedua, di Olimpico pada 14 April. Bodo/Glimt hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke semifinal.

Sementara itu dalam laga lain, klub Liga Inggris Leicester City hanya mampu bermain imbang 0-0 saat menjamu PSV Eindhoven (Belanda). Feyenoord (Belanda) dan Slavia Praha (Republik Cek) bermain 3-3. Sedangkan Marseille (Prancis) menang 2-1 saat menjamu PAOK (Yunani)

Hasil Liga Conference

(Leg pertama babak perempat final)

Feyenoord vs Slavia Praha 3-3

Bodo/Glimt vs AS Roma 2-1

Leicester City vs PSV Eindhoven 0-0

Marseille vs PAOK 2-1.

