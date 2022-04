Klasemen Liga Italia Pekan 32: Torino vs AC Milan 0-0, Napoli Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian hasil Liga Italia pekan ke-32 membuat persaingan di papan atas makin ketat. Hal itu terjadi setelah AC Milan tertahan, Napoli kalah, serta Inter Milan dan Juventus menang.

Hasil terbaru pada Senin dinihari, 11 April 2022, menghadirkan hasil seri yang diraih pimpinan klasemen AC Milan. Rossoneri hanya mampu bermain imbang tanpa gol di kandang Torino.

Hasil imbang ini tetap menbuat AC Milan memimpin klasemen sementara Liga Italia dengan 68 poin. Mereka unggul dua poin dari Inter Milan yang sehari sebelumnya menang 2-0 atas Verona.

Inter bertahan di dua besar karena pada Ahad lama, Napoli takluk 2-3 saat menjamu Fiorentina. Napoli kini mengemas nilai sama dengan Inter (66), namun kalah dalam selisih gol.

Peluang Juventus untuk juara masih terbuka setelah mereka menang 2-1 di kandang Cagliari. Rentetan hasil tak maksimal tim-tim di atasnya membuat mereka, yang ada di posisi keempat, kini hanya terpaut enam angka dari Milan yang ada di puncak.

Dengan enam laga tersisa, persaingan berebut gelar juara masih akan ketat dan terbuka. Pada pekan ke-33, akhir pekan ini, AC Milan akan menjamu Genoa, Inter menyambangi Spezia, Napoli melawan AS Roma, sedangkan Juventus ditantang Bologna.

Liga Italia

(Pekan ke-32, live Bein Sport)

Sabtu, 9 April 2022

Empoli vs Spezia 0-0

Inter Milan vs Hellas Verona 2-0

Cagliari vs Juventus 1-2

Ahad, 10 April 2022

Genoa vs Lazio 1-4

Napoli vs Fiorentina 2-3

Sassuolo vs Atalanta 2-1

Venezia vs Udinese 1-2

AS Roma vs Salernitana 2-1

Torino vs AC Milan 0-0.

Selasa, 12 April 2022

01.45 WIB: Bologna vs Sampdoria.

Klasemen Liga Italia

