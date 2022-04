PSM Makassar Tunjuk Bernardo Tavares Jadi Pelatih

TEMPO.CO, Jakarta - PSM Makassar menunjuk Bernardo Tavares sebagai pelatih baru untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Pelatih asal Portugal itu menggantikan posisi Joop Gaal.

Bernardo Tavares merupakan sosok yang punya pengalaman luas dalam dunia kepelatihan. Sebelum bergabung PSM, ia melatih klub Finlandia, IFK Helsinki. Tak hanya menjadi pelatih, ia juga merupakan pemandu bakat, asisten pelatih, sampai training reporter. Saat ini, Tavares sudah memiliki lisensi kepelatihan tertinggi, yaitu UEFA Pro.

Pelatih berusia 41 tahun itu memuai karier kepelatihan bersama klub masa kecilnya, yaitu Proenca-a Nova U-18 pada tahun 1997. Selang setahun ia pindah ke Pastelaria Rosa untuk melatih tim U-18 dan kemudian tim senior.

Karirnya berlanjut sebagai asisten pelatih di klub-klub Liga Portugal. Beberapa klub besar yang pernah ditangani Tavares antara lain Benfica, FC Porto, dan juga Sporting CP.

Di Benfica, ia dipercaya untuk menjadi asisten pelatih Benfica Youth. Lalu ia menjadi pemandu bakat pada 2007 untuk FC Porto. Setahun berselang, Sporting CP memberikan pekerjaan kepada Tavares untuk menjadi asisten pelatih.

Ia sempat hijrah ke Asia dan Afrika. Pertama kali keluar dari Eropa, Tavares bergabung dengan klub Liga Oman, Al Nahda. Ia menjajal bekerja di Tanzaania untuk bergabung dengan klub Liga Tanzania, African Lyon.

Tavares kembali lagi ke Asia pada 2017 setelah ditunjuk sebagai pelatih utama klub Liga Maladewa, New Radiant. New Radiant menjadi portfolio terbaik Tavares dalam karier kepelatihannya. Ia sukses mengantarkan New Radiant menjuarai Liga Maladewa.

Ia juga pernah ke Makau dan India sebelum akhirnya kembali ke Eropa untuk melatih Helsinki IFK di Finlandia. Namun, Tavares tercatat hanya bertahan selama empat bulan saja di Helsinki sebelum akhirnya menerima pinangan PSM Makassar.

Meski memang karier kepelatihannya tidak terlalu mentereng, Tavares punya pengalaman melatih yang panjang. Ia disebut pernah menjadi staff training reporter para pelatih besar di Eropa seperti Jose Mourinho, Paulo Bento, Paulo Fonseca, dan juga Carlos Queiroz saat melatih Real Madrid.

Berikut rekam jejak Bernardo Tavares:

Prestasi:

1 Goa Professional League (India) 2019-2020 (Last time the club won it was in 2008)

1 Macau Premier League (China) 2018

1 Super Cup “Bolinha” Hong Kong/Macau 2018

1 Maldives Premier League 2017

1 President’s Cup Maldives 2017

1 FA Cup in Maldives 2017

2 AFL Cups in Portugal 2005 and 2006

1 Youth League in Portugal 2009

11 kali menyelamatkan klub dari jurang degradasi.

AFC CHAMPIONS LEAGUE

2014 – Al Hidd of Bahrain (2nd Qualification AFC Champions League)

2015 – Al Nahda Club of Oman (2nd Qualification AFC Champions League)

AFC CUP

2014 – Al Hidd of Bahrain (Perempat final AFC Cup)

2015- Al Nahda Club of Oman (Peringkat 3 di Group A)

2018 – Benfica of Macau (Macau, Cina) (Peringkat dua di Group I (6 laga, 4 menang)

Untuk pertama kalinya mengantarkan klub Macau mencapai fase gup Piala AFC.

