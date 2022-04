Jadwal Bola Kamis 14 April: Barcelona di Liga Europa, Roma di Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 15 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Europa dan Liga Conference. Tim-tim peserta akan bertarung di leg kedua babak perempat final.

Dari Liga Europa, Barcelona akan berjuang melewati Eintracht Frankfurt di Camp Nou. Keduduan masih serba terbuka, setelah kedua tim bermain 1-1 di leg pertama.

Barca hanya menang sekali di kandang sendiri dalam kompetisi Eropa musim ini ketika mengalahkan Dynamo Kiev 1-0 dalam penyisihan grup Liga Champions. Sejak terdampar di Liga Europa yang pertama kali terjadi sejak 2004, Barcelona imbang di kandang sendiri melawan Napoli dan Galatasaray sebelum menyelesaikan tugas pada leg tandang.

Memang aturan gol tandang tak lagi diterapkan, tetapi performa saat ini membuat Barcelona jelas difavoritkan melaju ke empat besar apalagi tim asuhan Xavi Hernandez ini tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan. Catatan ini pula yang membuat mereka naik ke peringkat kedua klasemen La Liga.

Itu artinya mereka tidak perlu bersusah payah menjuarai Liga Europa agar bisa kembali ke Liga Champions musim depan. Meski begitu mereka berusaha menyelesaikan musim ini dengan trofi dan mengincar tempat final Liga Europa di Seville pada 18 Mei.

Eintracht sendiri tengah berada di papan tengah Bundesliga dan belum memenangkan satu pun dari lima pertandingan terakhirnya tetapi mereka hanya kalah sekali dari klub-klub Spanyol, yaitu dari Real Madrid pada final Piala Eropa 1960.

Siapa pun yang menang di Camp Nou nanti akan menghadapi Lyon atau West Ham United dalam babak empat besar. Lyon dan West bertemu kembali di Prancis setelah imbang 1-1 dalam leg pertama di London. Saat itu West Ham bertahan sekalipun harus bermain dengan 10 pemain setelah Aaron Cresswell diusir keluar lapangan pada babak pertama.

“Kami tidak bermain bagus dan kami harus bisa bermain jauh lebih baik ke depan,” kata manajer West Ham David Moyes setelah leg pertama itu.

Mereka tak akan diperkuat bek timnas Prancis Kurt Zouma karena cedera. Tapi Lyon juga diserang masalah tingkat kebugaran pemainnya sendiri.

Penjaga gawang Anthony Lopes dan duo lini tengah Houssem Aouar dan Tanguy Ndombele sama-sama cedera saat bermain akhir pekan lalu. Lyon akan sangat lemah tanpa trio ini.

Dalam perempat final lainnya, Rangers dituntut membalikkan defisit 0-1 pada leg pertama ketika menjamu Braga di Ibrox. Pemenang pertandingan ini bakal menghadapi Atalanta atau RB Leipzig dalam semi-final.

Sementara itu Leicester City pergi ke Belanda untuk menghadapi PSV Eindhoven dalam Liga Conference Europa. Mereka berharap maju ke semifinal Eropa pertamanya sepanjang masa.

Kedua tim imbang 0-0 di Inggris pekan lalu. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi AS Roma atau Bodo/Glimt.

Roma sendiri kalah 1-2 di Norwegia pekan lalu yang membuat mereka sudah tiga musim tak bisa mengalahkan Bodo/Glimt.

Pertandingan itu diwarnai dengan insiden cekcok yang melibatkan manajer Bodo/Glimt Kjetil Knutsen dan pelatih kiper Roma Nuno Santos. Kedua orang ini telah diskors.

Suporter Marseille tak bisa pergi ke Yunani untuk menjalani pertandingan melawan PAOK setelah kekerasan pendukungnya berbuat onar dalam leg pertama di Prancis yang dimenangkan Marseille 2-1. Pihak berwenang Yunani meminta UEFA melarang pendukung Marseille datang.

Jadwal Liga Europa

(Leg 2 perempat final, live Vidio)

23.45 WIB Atalanta vs RB Leipzig (skor sementara 1-1) -- live O Channel

02.00 WIB Barcelona vs Eintracht Frankfurt (1-1) -- live O Channel

02.00 WIB Lyon vs West Ham United (1-1)

02.00 WIB Rangers vs Braga (0-1).

Jadwal Liga Conference

(Leg 2 perempat final, live Vidio)

23.45 WIB PSV Eindhoven vs Leicester City (0-0) -- live O Channel

02.00 WIB AS Roma vs Bodo/Glimt (1-2) -- live O Channel

02.00 WIB Slavia Prague vs Feyenoord (3-3)

02.00 WIB PAOK vs Marseille (1-2).

