Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-33 Akhir Pekan Ini dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-33. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir pekan ini, 16-17 April 2022, dengan disiarkan Mola TV.

Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Arsenal akan tampil. Sedangkan Manchester City, Liverpool, dan Chelsea absen karena akan tampil di semifinal Piala FA.

Pekan ini, Manchester United akan menjamu Norwich City. Pertandingannya akan berlangsung Sabtu malam, 16 April.

MU akan berusaha bangkit setelah pekan lalu takluk 0-1 di markas Everton. Aksi Cristiano Ronaldo membanting ponsel salah satu fans seusai laga menjadi sorotan banyak media.

Man United saat ini masih berada di luar zona Eropa. Si Setan Merah berada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 51, kalah selisih gol dari West Ham United yang ada di atasnya. Norwich ada di dasar klasemen.

Sebelum MU beraksi, Tottenham Hotspur akan terlebih dahulu tampil melawan Brighton. Arsenal akan bermain di markas Southampton di hari yang sama. Sedangkan laga Newcastle vs Leicester City akan berlangsung Ahad malam.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-33, live Mola TV)

Sabtu, 16 April 2022

18:30 WIB - Tottenham vs Brighton

21:00 WIB - Manchester United vs Norwich City

21:00 WIB - Southampton vs Arsenal

21:00 WIB - Watford vs Brentford

Minggu, 17 April 2022

20:15 WIB - Newcastle vs Leicester City

20:15 WIB - West Ham vs Burnley.

Klasemen Liga Inggris

