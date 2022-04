Jadwal Bola Senin Malam Ini 18 April: Napoli vs AS Roma, Barcelona vs Cadiz

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa dinihari, 18 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Italia dan Liga Spanyol.

Liga Italia akan menampilkan laga pekan ke-33. Malam ini ada laga besar Napoli vs AS Roma yang disiarkan RCTI.

Napoli akan berusaha menjaga peluang juara. Mereka ada di posisi ketiga dengan nilai 66, hanya terpaut 5 poin dari AC Milan di puncak klasemen.

AS Roma masih berjuang untuk masuk posisi empat besar. Tim yang terus menang dalam tiga laga terakhirnya ini berada di posisi kelima dengan nilai 57, tertinggal enam angka dari Juventus yang ada di atasnya.

Dari Liga Spanyol, akan berlangsung satu laga sisa pekan ke-32. Barcelona akan menjamu Cadiz.

Barcelona tengah berada dalam tren bagus di La Liga, meski baru saja kanda di perempat final Liga Europa. Tim asuhan Xavi ini menempati posisi kedua klasemen La Liga dengan nilai 60, tertinggal 15 angka dari Real Madrid.

Cadiz ada di zona degradasi, tepatnya posisi ke-18, dengan nilai 28, tertinggal satu angka dari Mallorca yang ada di zona aman. Mereka gagal menang dalam dua laga terakhirnya.

Jadwal bola selengkapnya

Selasa, 19 April 2022

Liga Italia

(Pekan ke-33, live beIN Sports)

00:00 WIB - Napoli vs AS Roma (RCTI)

02:00 WIB - Atalanta vs Hellas Verona.

Liga Spanyol

(Pekan ke-32, live Bein Sports)

02:00 WIB - Barcelona vs Cadiz.

Baca Juga: Bursa Transfer: Daftar Pemain Sementara Arema FC