Klasemen Liga Inggris: Liverpool vs Manchester United 4-0, Mo Salah Borong 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 4-0 dalam pertandingan tunda Liga Inggris pekan ke-30 di Anfield, Rabu dinihari, 20 April 2022. Hasil itu mengantar mereka naik ke puncak klasemen.

Luis Diaz, Mohamed Salah, dan Sadio Mane berperan penting dan saling membantu mencetak gol dalam laga ini. Luis Diaz membuka keunggulan The Reds dengan golnya pada menit kelima, memanfaatkan umpan Mo Salah.

Mo Salah kemudian melengkapi assist-nya dengan gol, pada menit ke-22. Pemain Mesir ini menjebol gawang Dadiv de Gea setelah meneruskan umpan dari Sadio Mane.

Pada menit ke-68 giliran Sadio Mane yang mencetak gol. Kali ini Luis Diaz menjadi pengumpan untuk gol tersebut.

Keunggulan Liverpool itu bertambah pada menit ke-85. Mo Salah mencetak gol keduanya, setelah meneruskan umpan Diogo Jota.

Liverpool mendominasi pertandingan. Mereka menguasai bola hingga 72 persen. Si Merah juga unggul dalam hal tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (5 berbanding 1), yang kemudian tercermin dalam skor akhir.

Hasil ini menjadi peningkatan bagi Liverpool yang sebelumnya ditahan Manchester City 2-2. Kemenangan ini juga membawa mereka naik ke puncak klasemen, dengan mengemas nilai76 dari 32 laga. Tim asuhan Jurgen Klopp ini unggul dua poin dari Man City yang baru bermain 31 kali.

Bagi Manchester United, kekalahan ini memastikan mereka gagal menang untuk ketiga kalinya dalam empat laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu kian tertinggal dalam persaingan untuk finis empat besar. Mereka kini menempati posisi keenam klasemen (zona Liga Conference) dengan nilai 54, tertinggal tiga angka dari Tottenham.

Laga tunda Liga Inggris, untuk pekan ke-25, akan kembali bergulir malam ini, menghadirkan Chelsea vs Arsenal. Selain itu ada Man City vs Brighton dari tundaan pekan ke-30, serta Everton vs Leicester dari pekan ke-18.

Liga Inggris

(Laga tunda, live Mola TV)

Hasil Rabu dinihari, 20 April 2022

Liverpool vs Manchester United 4-0.

Jadwal Kamis dinihari, 21 April 2022

01.45 Chelsea vs Arsenal (laga tunda pekan 25)

01.45 Everton vs Leicester (laga tunda pekan 18)

01.45 Newcastle vs Crystal Palace (pekan 30)

02.00 Manchester City vs Brighton (pekan 30).

Jadwal Jumat dinihari, 22 April 2022

01.45 Burnley vs Southampton (pekan 30).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 32 83-22 76 2 Man City 31 72-20 74 3 Chelsea 30 64-23 62 4 Tottenham 32 56-38 57 5 West Ham 33 53-43 54 6 Arsenal 31 45-37 54 7 Man United 33 52-48 54 8 Wolves 32 33-28 49 9 Leicester City 30 46-50 40 10 Brentford 33 41-49 39 11 Brighton 32 29-38 39 12 Southampton 32 38-52 39 13 Crystal Palace 31 43-40 37 14 Newcastle 32 36-55 37 15 Aston Villa 31 42-46 36 16 Leeds United 32 38-68 33 17 Everton 30 33-52 28 18 Burnley 31 26-45 25 19 Watford 32 30-62 22 20 Norwich City 32 22-66 21

