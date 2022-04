Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan 33: Villarreal, Mallorca, Elche Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Rabu dinihari, 20 April 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-33. Villarreal, Mallorca, dan Elche sama-sama menang.

Villarreal menang 2-0 saat menjamu Valencia. Gol dalam laga di Estadio de la Ceramica itu diborong Arnaut Danjuma, salah satunya dari titik penalti.

Villarrela meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 62.

Valencia kalah untuk kedua kalinya secara beruntun dan gagal menang dalam empat laga terakhirnya. Kini, mereka ada di posisi ke-10 klasemen dengan nilai 42.

Dalam laga lain, Mallorca mengalahkan Alaves 2-1. Tampil di kandang sendiri, Mallroca unggul dua gol lewat gol Abdon Prats dan Vedat Muriqi. Alaves meraih satu gol lewat bunuh diri Antonio Raillo.

Mallorca ada di posisi ke-16 klasemen dengan nilai 32. Sedangkan Alaves masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai25.

Pada pertandingan lain, Elche menang 1-0 di kandang Real Betis. Kini, Elche ada di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 38. Real Betis di posisi kelima dengan nilai 57.

Malam ini, Liga Spanyol pekan ke-33 akan kembali berlanjut, antara lain dengan menghadirkan laga Osasuna vs Real Madrid.

Liga Spanyol

(Pekan ke-33)

Hasil

Mallorca vs Alaves 2-1

Real Betis vs Elche 0-1

Villarreal vs Valencia 2-0.

Jadwal Kamis dinihari, 21 April 2022

00:00 Atletico Madrid vs Granada

01:00 Celta Vigo vs Getafe

02:30 Osasuna vs Real Madrid.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 32 66-28 75 2 FC Barcelona 31 60-32 60 3 Sevilla FC 32 46-25 60 4 Atletico Madrid 32 59-39 60 5 Real Betis 33 56-38 57 6 Real Sociedad 32 32-30 55 7 Villarreal CF 33 53-31 52 8 Athletic Club 32 36-32 45 9 CA Osasuna 32 33-41 44 10 Valencia CF 33 44-48 42 11 RC Celta 32 36-35 39 12 Espanyol 32 37-44 39 13 Elche CF 33 36-44 38 14 Vallecano 31 32-38 34 15 Getafe CF 32 29-37 32 16 RCD Mallorca 33 29-53 32 17 Cadiz CF 32 27-43 31 18 Granada CF 32 35-56 29 19 Levante UD 32 39-62 25 20 Alavés 33 26-55 25

Baca Juga: Kalahkan AC Milan 3-0, Inter Milan Lolos ke Final Coppa Italia