Jadwal Bola Sabtu Malam 23 April: Berpeluang Hadirkan 3 Juara Sekaligus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 23 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman, dan Copa del Rey. Tiga gelar juara dipertaruhkan.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-34. Malam ini ada Brentford vs Tottenham Hotspurs yang live di SCTV. Selain itu ada Arsenal vs Manchester United, Manchester City vs Watford, Leicester City vs Aston Villa.

Belum ada penentuan gelar juara di Liga Inggris pada pekan ini. Manchester City saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 77 dari 32 laga, hanya unggul satu angka dari Liverpoolm yang baru akan bermain melawan Everton pada Ahad malam.

Di Liga Italia juga belum akan ada laga penentuan gelar juara. Naun, pada pekan ke-33 ini ada laga menarik yang akan disiarkan MNCTV, yakni Inter Milan vs AS Roma.

Penentuan gelar juara akan tersaji di Liga Jerman. Dua tim teratas klasemen, Bayern Munchen dan Borussia Dortmund, akan saling berhadapan. Dengan empat laga tersisa, Bayern kini sudah unggul sembilan angka dari Dortmund. Karena itu, mereka akan juara bila memenangi laga ini.

Di Liga Prancis, PSG juga bisa juara malam ini. Mereka hanya membutuhkan hasil seri saat melawan Lens.

Penentuan gelar juara juga akan berlangsung di ajang Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol. Real Betis dan Valencia akan bertemu di babak final.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 23 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-34, live Mola TV)

18.30 WIB: Arsenal vs Manchester United

21.00 WIB: Manchester City vs Watford

21.00 WIB: Leicester City vs Aston Villa

21.00 WIB: Norwich City vs Newcastle United

23.30 WIB: Brentford vs Tottenham Hotspurs (SCTV)

Liga Italia

(Pekan ke-33, live Bein Sports)

20.00 WIB: Venezia vs Atalanta

20.00 WIB: Torino vs Spezia

23.00 WIB: Inter Milan vs AS Roma (MNCTV).

Liga Jerman

(Pekan ke-31, live Mola TV)

20.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim

20.30 WIB: Greuther Furth vs Bayer Leverkusen

20.30 WIB: RB Leipzig vs Union Berlin

20.30 WIB: Freiburg vs Borussia Monchengladbach

20.30 WIB: Koln vs Arminia Bielefeld

23.30 WIB: Bayern Munchen vs Borussia Dortmund (tvOne).

Ahad dinihari, 24 April 2022

Liga Italia

(Pekan ke-33, live Bein Sports)

01.45 WIB: Hellas Verona vs Sampdoria.

Liga Prancis

(Pekan ke-34)

02.00 WIB PSG vs Lens (RCTI+)

Copa del Rey

(Final)

03.00 WIB: Real Betis vs Valencia (Bein Sport).