Prediksi Inter Milan vs AS Roma di Liga Italia Pekan Ke-34 Sabtu Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Inter Milan vs AS Roma akan hadir pada pekan ke-34 Liga Italia di stadion Giuseppe Meazza, Sabtu malam, 23 April 2022. Pertadingannya akan berlangsung mulai 23.00 WIB dengan disiarkan langsung MNCTV.

Laga ini memiliki arti penting bagi kedua tim menjelang akhir kompetisi Liga Italia musim ini. Inter Milan saat ini sedang berusaha merebut kembali puncak klasemen yang dipegang AC Milan. Mereka ada di posisi kedua klasemen dengan koleksi 69 poin, terpaut dua angka dari AC Milan yang sudah bermain 33 kali.

Sementara itu AS Roma sedang berusaha menjaga asa tampil di Liga Champions musim depan. Skuad asuhan Jose Mourinho itu saat ini berada di posisi kelima dengan perolehan 58 poin dari 33 laga.

Meski masih berada di zona Liga Europa, namun berjulukan I Lupi ini hanya berselisih lima poin dari Juventus (63) yang ada di zona Liga Champions. Peluang lolos ke Liga Champions masih terbuka jika mereka terus tampil positif.

Performa kedua tim di Liga Italia juga relatif sama, setidaknya dalam lima laga terakhir. Inter Milan dan AS Roma sama-sama meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang pada lima laga terakhir mereka di Liga Italia. Namun, Inter Milan lebih difavoritkan, karena lebih perkasa dibanding AS Roma dalam lima pertemuan terakhir kedua tim.

Catatan 5 Pertemuan Terakhir Kedua Tim:

08/02/2022 - Inter Milan 2-0 AS Roma - Coppa Italia

04/12/2021 - AS Roma 0-3 Inter Milan - Liga Italia

12/05/2021 - Inter Milan 3-1 AS Roma - Liga Italia

10/01/2021 - AS Roma 2-2 Inter Milan - Liga Italia

19/07/2020 - AS Roma 2-2 Inter Milan - Liga Italia.

Kondisi Terkini Kedua Tim:

Di kubu Inter Milan Arturo Vidal masih dalam kondisi cedera, sehingga tak bisa dimainkan melawan AS Roma malam nanti. Edin Dzeko dan Denzel Dumfries bisa kembali dimainkan, setelah diistirahatkan pada laga tengah pekan. Alessandro Bastoni juga bisa dimainkan, setelah mengalami kram saat melawan AC Milan.

Pemain AS Roma Nicolo Zaniolo mengalami cedera saat melawan Napoli, namun ia juga sedang menjalani hukuman larangan bermain. Begitu juga Daniel Fuzato yang tak bisa dimainkan karena sanksi larangan bertanding.

Perkiraan Susunan Pemain:

Inter Milan (3-5-2): Samir Handanovic; Danilo D'Ambrosio, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic; Edin Dzeko, Lautaro Martinez.

Pelatih: Simone Inzaghi.

AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Ibanez; Rick Karsdorp, Bryan Cristante, Sergio Oliveira, Nicola Zelewski; Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini; Tammy Abraham.

Pelatih: Jose Mourinho.

Prediksi Inter Milan vs AS Roma

Melihat performa tim, posisi klasemen, dan materi pemain kedua tim, Inter Milan lebih diunggulkan untuk menang dalam laga ini.

