Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 34: Arsenal vs Manchester United 3-1

Arsenal. Action Images via Reuters/Paul Childs

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-34 di Emirates Stadium, Sabtu malam, 23 April 2022. Kemenangan itu mengantar The Gunners untuk sementara naik ke posisi keempat klasemen.

Arsenal tampil menggebrak dalam pertandingan kandangnya itu. Mereka sudah unggul saat laga baru berlangsung tiga menit, lewat gol Nuno Tavares. Gol Arsenal lain sempat tercipta pada menit ke-28, lewat Eddie Nketiah, tapi dibatalkan dengan bantun VAR karena offside.

Tim asuhan Mikel Arteta itu meraih gol keduanya pada menit ke-32. Bukayo Saka menjebol gawang David de Gea lewat gol dari titik penalti.

Pemain Arsenal Bukayo Saka melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Manchester United dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Emirates, London, 23 April 2022. REUTERS/David Klein

Cristiano Ronaldo, yang absen dalam laga sebelumnya karena tengah berduka dengan kematian salah satu bayi kembarnya, kembali tampil di laga ini. Ia mengecilkan ketertinggalan MU pada menit ke-34 dengan gol yang memanfaatkan umpan Nemanja Matic.

MU memiliki peluang menyamakan kedudukan pada menit ke-57. Namun, Bruno Fernandes gagal mencetak gol dari titik penalti. Gol Ronaldo pada menit ke-61 juga dibatalkan karena offside.

Ekspresi pemain Manchester United Cristiano Ronaldo saat melawan Arsenal dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Emirates, London, 23 April 2022. Action Images via Reuters/Paul Childs

Ketika Man United berusaha keras mengejar ketertinggalan, Arsenal justru mendapat gol tambahan. Granit Xhaka mencetak gol pada menit ke-70, memanfaatkan assist Mohamed El Neny.

Arsenal unggul tipis dalam penguasaan bola, mencapai 55 persen. Mereka juga memiliki lebih banyak peluang (7 berbanding 5), yang kemudian tercermin dalam skor akhir.

Ini jadi kejutan kedua yang diraih Arsenal atas tim besar lain. Sebelumnya mereka juga menekuk Chelsea 4-2. Kini The Gunners naik ke posisi keempat dengan nilai 60, unggul tiga angka dari Tottenham yang mereka geser ke posisi kelima,

MU menderita kekalahan keduanya secara beruntun setelah pekan sebelumnya dihajar Liverpool 0-4. Tim asuhan Ralf Rangnick itu menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 54.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-34 akan kembali berlanjut malam ini, antara lain menghadirkan laga Manchester City vs Watford, Leicester City vs Aston Villa, dan Brentford vs Tottenham Hotspur.

Selanjutnya: Hasil, Jadal, dan Klasemen