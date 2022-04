Klasemen Liga Inggris Pekan 34: Arsenal Tekuk MU, Man City Menang, Spurs Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 24 April 2022, menampilkan rangkaian laga pekan ke-34. Manchester City menang besar, Arsenal mengalahkan Manchester United, sedangkan Leicester City dan Tottenham Hotspur sama-sama tertahan.

Manchester City mengalahkan Watford 5-1 di Etihad Stadium. Gabriel Jesus menjadi bintang kemenangan dengan mencetak empat gol, yang dilengkapi satu gol Rodri Hernandez. Gol Watford dicetak Hassane Kamara.

Kemenangan ini membuat Man City, yang merupakan juara bertahan, mampu menguatkan posisinya di puncak klasemen. Mereka mengemas 80 poin dari 33 pertandingan atau unggul empat poin dari Liverpool yang akan menjalani derbi Merseyside melawan Everton. Sedangkan Watford menduduki urutan ke-19 dengan tujuh poin dari zona aman.

Dalam laga lain, Arsenal berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 3-1. Gol-gol Arsenal pada laga di Emirates Stadium ini dicetak Nuno Tavares, Bukayo Saka (penalti), dan Granit Xhaka. Sedangkan gol Manchester United diceploskan Cristiano Ronaldo.

Kemenangan ini mengantar Arsenal naik ke posisi keempat klasemen. Mereka mengemas nilai 60, unggul dua poin dari Tottenha Hotspur yang tergeser ke posisi kelima setelah hanya bermain 0-0 dengan Brentford. MU ada di posisi keenam dengan nilai 54.

Sementara itu, Leicester City juga bermain 0-0 dengan Aston Villa. Sedangkan Newcastle United menang 3-0 di kandang Norwich.

Liga Inggris

(Pekan ke-34, live Mola TV)

Sabtu, 23 April 2022

Arsenal vs Manchester United 3-1

Manchester City vs Watford 5-1

Leicester City vs Aston Villa 0-0

Norwich City vs Newcastle United 0-3

Brentford vs Tottenham Hotspurs 0-0.

Ahad, 24 April 2022

20.00 WIB: Chelsea vs West Ham

20.00 WIB: Burnley vs Wolverhampton

20.00 WIB: Brighton Hove & Albion vs Southampton

22.30 WIB: Liverpool vs Everton (SCTV)

Selasa, 26 April 2022

02.00 WIB: Crystal Palace vs Leeds United.

Klasemen Liga Inggris

