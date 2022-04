Jadwal Bola Ahad 24 April: Liverpool vs Everton, Juga Ada AC Milan dan Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 25 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-34. Malam ini ada laga Liverpool vs Everton yang akan disiarkan di SCTV. Liverpool membutuhkan kemenangan untuk bisa menipiskan jarak dari Manchester City yang baru menang 5-1 atas Watford.

Liverpool ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 76 dari 32 laga. Mereka tertinggal empat angka dari Man City yang sudah bermain 33 kali. Everton ada di posisi ke-17 klasemen dengan nilai 29, hanya unggul satu angka dari Burnley di zona merah.

Selain laga Liverpool vs Everton, malam ini juga akan hadir partai Chelsea vs West Ham.

Di Liga Italia, rangkaian jadwal pekan ke-33 akan kembali hadir. Laga Lazio vs AC Milan akan disiarkan langsung MNCTV. Milan membutukan poin penuh agar bisa kembali merebut puncak klasemen.

Rossoneri baru saja digeser Inter Milan yang mampu menang 3-1 atas AS Roma. Mereka ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 71, tertinggal satu angka dari Inter. Lazio ada di urutan keenam dengan nilai 56.

Liga Spanyol akan menyajikan satu laga tunda pekan ke-21. Barcelona akan menjamu Vallecano.

Barcelona harus menang untuk menunda perayaan juara Real Madrid. Mereka kini ada di posisi kedua klasemen, tertinggal 15 poin dari Real Madrid, yang masih memiliki lima laga tersisa.

Bila Barca memenangi laga ini, Real Madrid akan membutuhkan empat poin lagi untuk juara. Bila Barca kalah, maka El Real hanya memperkukan satu angka untuk jadi juara.

Malam Ini juga ada jadwal Liga Jerman dan Liga Prancis. Namun, gelar juara di kedua kompetisi itu sudah diketahui pada Sabtu malam, yakni direbut Bayern Munchen dan PSG.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 24 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-34, live Mola TV)

20.00 WIB: Chelsea vs West Ham

20.00 WIB: Burnley vs Wolverhampton

20.00 WIB: Brighton vs Southampton

22.30 WIB: Liverpool vs Everton (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-33, live Bein Sports)

17.30 WIB: Salernitana vs Fiorentina

20.00 WIB: Empoli vs Napoli

20.00 WIB: Bologna vs Udinese

23.00 WIB: Genoa vs Cagliari.

Liga Jerman

(Pekan ke-31, live Mola TV)

20.30 WIB: Bochum vs Augsburg

22.30 WIB: Hertha Berlin vs Stuttgart (tvOne).

Senin, 25 April 2022

Liga Italia

(Pekan ke-33, live Bein Sport)

01.45 WIB: Lazio vs AC Milan (MNCTV).

Liga Spanyol

(Laga tunda pekan ke-21, live Bein Sport)

02/00 WIB: Barcelona vs Rayo Vallecano.

Selasa, 26 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-34, live Mola TV)

02.00 WIB: Crystal Palace vs Leeds United.

Liga Italia

(Pekan ke-33, live Bein Sports)

01.45 WIB: Sassuolo vs Juventus.

