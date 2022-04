Hasil Liga Inggris: Chelsea dan Burnley Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Ada tiga pertandingan Liga Inggris pada Ahad malam, 24 April 2022. Pertama laga antara Burnley vs Wolves yang berakhir dengan skor 1-0. Lalu laga Chelsea vs West Ham ditutup dengan kedudukan 1-0. Ketiga Brighton vs Southampton yang bermain imbang 2-2.

Burnley sukses mengalahkan Wolves berkat gol satu-satunya yang datang dari Matej Vydra pada menit 62. Hasil itu membawa Burnley menjauh sementara dari zona degradasi, yakni posisi 17 dengan 31 poin. Sedangkan Wolves menempati peringkat 8 dengan 49 poin.

Pada pertandingan Chelsea vs West Ham, Christian Pulisic menjadi penyelamat bagi the Blues. Ia mencetak gol pada menit 90 untuk membawa Chelsea tetap berada di posisi 4 besar.

Kini, tim asuhan Thomas Tuchel itu masih bertengger di peringkat 3 dengan 65 poin. Sementara West Ham menempati posisi 7 klasemen Liga Inggris dan mengoleksi 52 poin.

Pada laga tersebut Chelsea mendominasi permainan. Tercatat, Pulisic dan kawan-kawan melepaskan 26 tembakan namun hanya 5 yang tepat ke arah gawang. Sedangkan West Ham menembak 6 tendangan dan hanya 2 yang mengarah ke gawang Chelsea.

Lalu pada laga Brighton vs Southampton yang berakhir imbang, dua gol Brighton terjadi pada menit kedua lewat aksi Danny Welbeck dan gol bunuh diri Mohammed Salisu pada menit 44. Sedangkan gol Southampton diborong oleh James Prowse di menit 45+4 dan menit 54.

Hasil itu membuat Brighton nyaman di peringkat 11 dengan 41 poin. Sementara Southampton ada di posisi 13 meraih 40 poin klasemen Liga Inggris.

