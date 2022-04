Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Inggris Pekan 34: Liverpool dan City Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan pertandingan tersaji dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-34 atau Sabtu dan Minggu, 23-24 April 2022. Tim-tim papan atas berhasil merebut poin penuh saat menghadapi lawan-lawannya.

Manchester City masih kokoh di puncak klasemen setelah menang besar dengan skor 5-1 atas Watford. Dalam laga tersebut striker Gabriel Jesus mencetak empat gol dan satu assist. Anak asuh Pep Guardiola ini mengemas 80 poin dan masih diikuti Liverpool yang hanya berjarak satu poin saja.

Liverpool menjadi satu-satunya pesaing terdekat Man City. Dalam laga derby Merseyside, Liverpool vs Everton berakhir dengan skor 2-0. Andrew Robertson dan Divock Origi membawa The Reds unggul dan membuat persaingan juara Liga Inggris semakin seru.

Hasil positif juga diraih Arsenal saat menjamu Manchester United. Arsenal berhasil merebut kemenangan atas MU dengan skor 3-1. Hasil itu membuat The Gunners berhak di posisi keempat klasemen Liga Inggris.

Sementara Chelsea harus berjuang keras untuk mendapat tiga poin saat bertemu West Ham. The Blues menang tipis 1-0 lewat gol Christian Pulisic menjelang laga berakhir. Chelsea pun bisa mempertahankan posisi ketiga dengan raihan 65 poin.

Sedangkan dalam daftar pencetak gol terbanyak hingga pekan ke-34, penyerang Liverpool Mohamed Salah belum terkejar. Pemain asal Mesir itu sudah mencetak 22 gol. Berturut-turut ia diikuti oleh pemain Tottenham Son Heung-min (17 gol), Cristiano Ronaldo dari Manchester United (16 gol), dan dua pemain Liverpool Diogo Jota (15 gol), serta Sadio Mane (14 gol).

Masih tersisa satu laga terakhir Liga Inggris untuk pekan ke-34 antara Crystal Palace vs Leeds United. Kedua tim dijadwalkan bertemu pada Selasa, 26 April 2022. Berikut hasil dan klasemen Liga Inggris:

Hasil Liga Inggris

Sabtu, 23 April 2022

Arsenal vs Manchester United 3-1

Manchester City vs Watford 5-1

Leicester City vs Aston Villa 0-0

Norwich City vs Newcastle United 0-3

Brentford vs Tottenham Hotspurs 0-0

Ahad, 24 April 2022

Chelsea vs West Ham 1-0

Burnley vs Wolverhampton 1-0

Brighton vs Southampton 2-2

Liverpool vs Everton 2-0

Selasa, 26 April 2022

Crystal Palace vs Leeds United

Klasemen Liga Inggris Pekan 34

Posisi Klub Main GD Poin

1 Man City 33 +59 80

2 Liverpool 33 +63 79

3 Chelsea 32 +40 65

4 Arsenal 33 +12 60

5 Tottenham 33 +18 58

6 Man Utd 34 +2 54

7 West Ham 34 +8 52

8 Wolves 33 +4 49

9 Newcastle 34 -15 43

10 Leicester 32 -4 42

11 Brighton 34 -11 41

12 Brentford 34 -8 40

13 Southampton 34 -16 40

14 Crystal Palace 32 +2 37

15 Aston Villa 32 -4 37

16 Leeds 32 -30 33

17 Burnley 33 -16 31

18 Everton 32 -21 29

19 Watford 33 -36 22

20 Norwich 33 -47 21

