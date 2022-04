Antonio Rudiger Tinggalkan Chelsea Musim Panas, Thomas Tuchel Ungkap Sosoknya

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Chelsea, Thomas Tuhcel, mengonfirmasi bek tengah andalannya, Antonio Rudiger, akan meninggalkan Stamford Bridge pada musim panas mendatang. Hal itu dia sampaikan setelah timnya mengalahkan West Ham 1-0 pekan ke-34 Liga Inggris, Ahad, 24 April 2022.

"Toni, media sedang membicarakannya, situasinya adalah dia ingin meninggalkan klub," kata Tuchel. "Dia memberi tahu saya tentang ini dalam pembicaraan pribadi. Kami memberikan segalanya, saya dan klub, tetapi kami tidak bisa berjuang lagi karena ada keterbatasan."

"Tanpa sanksi, kami setidaknya bisa terus berjuang, tapi tangan kami terikat. Kami tidak mengambil keputusan itu secara pribadi. Itu keputusan da. Dia adalah tokoh kunci dan akan tetap seperti itu sampai akhir musim. Tapi, itu mengecewakan."

Kontrak bek asal Jerman, 29 tahun itu, habis pada akhir musim ini. Dia juga telah dikaitkan dengan sejumlah klub.

The Blues disebut telah menawari kenaikan gaji kepada Antonio Rudiger dengan 230.000 pound sterling (sekitar Rp 4,3 miliar) per pekan. Kenaikan itu diyakini sangat signifikan karena gajinya saat ini 100.000 pound sterling (sekitar Rp 1,9 miliar) per pekan. Itu adalah tawaran ketiga Chelsea kepadanya. Mereka tidak bisa mengajukan tawaran keempat karena situasi pemilik klub, Roman Abramovich.

Abramovich dijatuhi sanksi oleh pemerintah Inggris pada Maret lalu karena diduga memiliki hubungan dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia yang memerintahkan pasukannya untuk menyerang negara tetangga, Ukraina bulan lalu.

Akibat saksi tersebut, Chelsea saat ini beroperasi di bawah lisensi khusus dan tidak diizinkan menegosiasi kontrak baru. Mereka juga tidak dapat membeli dan menjual pemain, dengan batasan tertentu. Abramovich berharap menjual klub dalam beberapa pekan mendatang.

Rudiger menjadi sosok kunci dalam pertahanan Chelsea sejak Tuchel ditunjuk menggantikan Frank Lampard pada Januari 2021. Dia membantu The Blues memenangkan Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub. Dia tercatat telah bermain dalam 48 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Menjelang kepergian Rudiger, Tuchel mengungkapkan sosok bek tengah andalannya itu. "Dia memberi keberanian di ruang ganti. Tipe yang ditakuti semua orang, tapi tipe yang bermain 50-55 pertandingan di level luar biasa. Dia adalah bek top dalam satu setengah tahun terakhir, bagi saya," tuturnya.

Kemenangan atas West Ham 1-0 membuat Chelsea berada di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 65 poin dari 32 laga yang sudah dimainkan. Mereka unggul lima poin dari Arsenal yang menempati posisi keempat dengan 60 poin dari 33 laga.

MIRROR

Baca Juga: Jadwal Bola Senin 25 April: Ada Liga Inggris, Juga Juventus di Liga Italia