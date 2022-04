Hasil dan Klasemen Liga Italia: Bologna vs Inter Milan 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Kamis dinihari, 28 April 2022, menampilkan rangkaian pertandingan tunda pekan ke-20. Inter Milan kalah sehingga mulai kehilangan peluang menjadi juara.

Inter Milan takluk 1-2 saat berlaga di markas Bologna, Renato Dall'Ara. Unggul lebih dahulu lewat gol Ivan Perisic (menit 3), Inter kemudian kebobolan oleh gol Marko Arnautovic (28) dan Nicola Sansone (81).

Inter Milan unggul penguasaan bola, hingga 59 persen. Mereka mencatatkan tujuh tembakan ke arah gawang dari total 25 percobaan. Sedangkan Bologna melepaskan lima tembakan, empat di antaranya terarah ke gawang lawan.

Kekalahan ini jadi pukulan dalam usaha Inter mempertahankan gelar juara. Mereka gagal menyalip AC Milan. Tima asuhan Simone Inzaghi itu tetap di posisi kedua klasemen dengan 2 poin, tertinggal dua angka dari AC Milan.

Bagi Bologna hasil ini jadi kebangkitan setelah terus seri dalam dua laga sebelumnya. Mereka menempati peringkat 13 dengan mengoleksi 42 poin.

Dalam laga lain, Atalanta dan Torino bermain 4-4. Sedangkan Udinese menang 4-0 di kandang Fiorentina.

Hasil Liga Italia

(Laga tunda pekan ke-20)

Atalanta vs Torino 4-4

Bologna vs Inter Milan 2-1

Fiorentina vs Udinese 0-4.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Milan 34 60-30 74 2 Inter 34 72-28 72 3 Napoli 34 61-30 67 4 Juventus 34 52-30 66 5 Roma 34 55-40 58 6 Lazio 34 66-50 56 7 Fiorentina 34 54-46 56 8 Atalanta 34 61-43 55 9 Verona 34 59-51 49 10 Sassuolo 34 59-55 46 11 Torino 34 42-36 44 12 Udinese 34 53-52 43 13 Bologna 34 39-48 42 14 Empoli 34 45-62 37 15 Spezia 34 34-59 33 16 Sampdoria 34 41-57 30 17 Cagliari 34 31-62 28 18 Genoa 34 25-54 25 19 Salernitana 33 28-70 25 20 Venezia 33 27-61 22

