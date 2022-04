Jadwal Bola Kamis 28 April: Liga Europa, Liga Conference, Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola Kamis malam waktu setempat atau Jumat dinihari, 29 April 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Europa, Liga Conference, dan Liga Inggris.

Dari Liga Europa akan hadir dua laga pertama babak semifinal. Dua klub Jerman akan mengejar kemungkinan bertemu di final. RB Leipzig akan melawan Rangers (Skotlandia), sedangkan Eintracht Frankfurt berlaga di kanang West Ham United (Inggris).

Liga Conference akan menampilkan laga besar. Leicester City dan AS Roma akan berhadapan pada leg pertama babak semifinal. Laga lainnya akan menampilkan Feyenoord vs Marseille.

Sementara itu, dari Liga Inggris akan hadir big match Manchester United vs Chelsea. Manchester United, yang terus kalah dalam dua laga terakhirnya, saat ini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 54. Sedangkan Chelsea ada di posisi ketiga dengan nilai 65, di bawah Manchester City (80) dan Liverpool (79).

Jadwal bola selengkapnya

Jumat, 29 APRIL 2022

Liga Europa

(Semifinal leg pertama)

02:00 WIB - RB Leipzig vs Rangers (Vidio)

02:00 WIB - West Ham vs Eintracht Frankfurt (Vidio).

Liga Conference

(Semifinal leg pertama)

02:00 WIB - Feyenoord vs Marseille -(Vidio)

02:00 WIB - Leicester City vs AS Roma (Vidio).

Liga Inggris

(Laga tunda pekan

01:45 WIB - Manchester United vs Chelsea (Mola TV).

Baca Juga: Kata Klopp dan Emery Setelah Liverpool Kalahkan Villarreal di Liga Champions