Bursa Transfer Liga 1: Esteban Vizcarra Gabung dengan Madura United dari Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pemain Persib Bandung, Esteban Vizcarra, bergabung dengan Madura United untuk Liga 1 musim depan. Klub Sape Kerrab itu mengumumkan kedatangannya di bursa transfer melalui akun Instagram mereka, Jumat, 29 April 2022.

"Tambahan personel skuad Sape Kerrab selanjutnya. Welcome to the Club, Esteban Gabriel Vizcarra," tulisnya, dikutip dari unggahan Madura United.

Esteban merupakan pemain naturalisasi asal Argentina yang telah malang melintang di sepak bola Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu mengawali kariernya di Indonesia dengan membela Pelita Jaya pada tahun 2009.

Sejak itu, ia terus berkarier di sepak bola Indonesia. Ia tercatat pernah membela Semen Padang, Arema Cronus, Sriwijaya FC dan yang terakhir adalah Persib Bandung.

Di Liga 1 Indonesia musim lalu, Vizcarra tampil dalam 18 pertandingan yang mayoritas dilakoni Persib Bandung pada putaran pertama. Dia menyumbangkan satu assist pada musim 2021-2022.

Kedatangan Esteban, 36 tahun, melengkapi dua rekrutan baru lain. Dalam tiga hari terakhir, Madura United mendatangkan dua pemain yaitu Rivaldi Bauwo dan Birrul Walidain.

Sebelumnya, Madura United juga telah mengamankan jasa pemain sayap Malik Risaldi yang sebelumnya bermain bersama Persela Lamongan dan penjaga gawang Fakhrurrazi Quba dari Persiraja Banda Aceh.

Pekan lalu, Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Ziaul Haq mengatakan Madura United telah sepakat dengan beberapa pemain anyar dan pengumumannya akan dilakukan secara bertahap. Sejauh ini sudah ada lima pemain yang telah diumumkan.

Madura United akan mengumpulkan pemain awal Mei mendatang setelah Lebaran. Skuad Laskar Sape Kerrab akan menjalani pemusatan latihan dan beberapa pemain baru akan bergabung sebelum dan sesudah kegiatan tersebut.

"Sudah ada deal dengan pemain untuk musim depan. Untuk pengumumannya akan kami lakukan secara bertahap. Ada pemain yang datang atau diumumkan sebelum atau saat TC sudah berjalan," kata Ziaul.

Madura United finis di urutan kesembilan klasemen Liga 1 2021-2022. Mereka mengemas 41 poin.

