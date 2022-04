Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-34: Sevilla vs Cadiz 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Sevilla hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Cadiz dalam laga pekan ke-34 Liga Spanyol di Ramon Sánchez Pizjuan, Sabtu dinihari WIB, 30 April 2022.

Mereka unggul lewat gol Youssef En Nesry saat pertandingan baru berlangsung tujuh menit. Pemain asal Moroko tersebut mencetak gol keempatnya musim ini setelah mendapat umpan dari Ivan Rakitic.

Keunggulan itu sirna pada babak kedua. Cadiz membalas lewat gol Lucas Perez pada menit ke-66.

Sevilla unggul dalam hal penguasaan bola, mencapai 57 persen. Mereka juga memiliki lebih banyak tembakan terarah ke gawang lawan ketimbang Cadiz (6 berbanding 4).

Hasil seri ini membuat Sevilla gagal menang untuk ketiga kalinya dalam lima laga terakhir. Mereka mampu naik ke posisi kedua klasemen, menggeser Barcelona, meski untuk sementara. Tim itu mengemas nilai 64, unggul satu dari Barcelona, tertinggal 14 angka dari Real Madrid.

Cadiz, yang gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun, ada di posisi ke-17 dengan nilai 32.

Liga Spanyol

(Pekan ke-34, live Bein Sport)

Sabtu, 30 April 2022

Sevilla vs Cadiz 1-1

19.00 WIB: Deportivo Alaves vs Villarreal

21.15 WIB: Real Madrid vs Espanyol

23.30 WIB: Valencia vs Levante.

Ahad, 1 Mei 2022

02.00 WIB: Athletic Bilbao vs Atletico Madrid

19.00 WIB: Elche vs Osasuna

21.15 WIB: Granada vs Celta Vigo

23.30 WIB: Rayo Vallecano vs Real Sociedad.

Senin, 2 Mei 2022

02.00 WIB: Barcelona vs Real Mallorca.

Selasa, 3 Mei 2022

02.00 WIB: Getafe vs Real Betis.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 33 69-29 78 2 Sevilla FC 34 50-28 64 3 FC Barcelona 33 61-33 63 4 Atletico Madrid 33 59-39 61 5 Real Betis 33 56-38 57 6 Real Sociedad 33 32-31 55 7 Villarreal CF 33 53-31 52 8 Athletic Club 33 39-34 48 9 CA Osasuna 33 34-44 44 10 Valencia CF 33 44-48 42 11 Vallecano 33 34-38 40 12 RC Celta 33 36-37 39 13 Espanyol 33 37-45 39 14 Elche CF 33 36-44 38 15 Getafe CF 33 31-37 35 16 Cadiz CF 34 30-47 32 17 RCD Mallorca 33 29-53 32 18 Granada CF 33 35-56 30 19 Levante UD 33 41-65 25 20 Alavés 33 26-55 2

